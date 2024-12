Kouzlo historie i japonská toaleta. Podívejte se na nejlepší hotely v Česku

1 Hotel Residence Agnes

Na samotném vrcholu srovnání se podle dat poskytnutých organizací Czech Tourism umístil Hotel Residence Agnes. Nachází se zhruba 600 metrů od Staroměstského náměstí v Praze a není v žebříčku nováčkem. Na jaře loňského roku obsadil druhou příčku.

Žebříček hotelů Žebříček s nejlepšími hotely podle hodnocení na Booking.com poskytla redakci organizace Czech Tourism. Jde o hotely, které mají minimálně 50 recenzí. Data jsou k 30. červnu 2024.

„Snažíme se, aby každý host měl pocit, že je u nás vřele vítán a poskytujeme služby odpovídající jeho potřebám,“ říká manažerka prodeje a marketingu hotelu Lenka Vetyšková. Podle ní každý z týmu pracuje s nadšením a oddaností, což se promítá do každodenní péče o hosty.

„Každou maličkostí, kterou děláme – od doporučení míst v Praze po zpříjemnění pobytu – usilujeme o nezapomenutelné zážitky, které vedou k tomu, že se k nám hosté rádi vrací,“ zmiňuje Vetyšková.

Hotel má na Booking.com přes 1 700 recenzí. Vetyšková říká, že o dojmy klientů se zajímají už během jejich pobytu a na základě zpětné vazby mohou služby zlepšovat. „Na základě připomínek jsme například přidali do koupelen další odkládací plochy, což hosté velmi oceňují,“ uvádí.

2 Romantik Hotel U Raka

Ačkoliv Hotel Romantik U Raka v předchozím žebříčku z jara 2023 nebyl, mezi pražskými hotely nováčkem není. Jeho majitel, fotograf Alexandr Paul mladší, dřevěné budovy koupil v roce 1987. Vzhledem k jejich stavu musely projít rekonstrukcí.

„Původně zde chtěl mít po rekonstrukci ateliér, ale po revoluci jsme se rozhodli, že nakonec otevřeme hotel,“ říká jeho dcera a zároveň manažerka hotelu Aneta Chladová. Jak také popisuje, interiér i exteriér si její tatínek navrhoval sám a z velké části také sám realizoval. V prostorách hotelu je možné najít i jeho fotografie.

„O hosty pečujeme s láskou, tak aby se cítili jako doma,“ říká Chladová. Rodinné prostředí udržují i mezi zaměstnanci. Ty mají nyní čtyři: na chod hotelu, kavárnu, úklid a snídaně. „Vše ostatní se snažíme s tatínkem dělat sami. Já se starám o veškeré rezervace, zaměstnance, propagaci, sociální sítě a tak dále. A tatínek se jako fotograf stará o to, abychom to tu měli hezké,“ vysvětluje Chladová.

Hosté do hotelu v těsné blízkosti Pražského hradu míří z Česka i zahraničí. „Před covidem jsme měli z 80 procent turisty z USA. Nyní převažují turisté hlavně z Evropy – z Anglie a Německa. A nově máme padesát procent i české klientely, za což jsme rádi,“ říká Aneta Chladová.

3 Zámek Jeseník Nad Odrou

Zámecký hotel ve stejnojmenné obci v Moravskoslezském kraji je ve vlastnictví manželů Nytrových. Ti objekt zakoupili v roce 2006 a nechali ho kompletně opravit.

„Zabýváme se mimo jiné velkoobchodní činností, prodejem klobouků. Svou činnost jsme chtěli diverzifikovat do úplně jiné oblasti. Rozhodli jsme se pro cestovní ruch,“ vysvětluje Adolf Nytra důvod, proč zámek zakoupili. Zámek byl podle něj ve velmi špatném stavu a spravovali ho devět let.

Hosté se mohou ubytovat ve třech apartmánech, dohromady je možné ubytovat maximálně dvanáct lidí. Právě díky malému počtu hostů mohou podle něj nabídnout individuální přístup. „Vždycky s oblibou říkám, že když máme poloviční obsazenost, tak jsou čtyři lidé v jednom apartmánu,“ uvádí Nytra.

Zmiňuje také, že kromě lidí, kteří vyhledávají klidné prostředí či chtějí region poznat blíže, se u nich ubytovávají i hosté, kteří míří na různé akce, jako je například Colours of Ostrava či dny NATO na ostravském letišti. Na zámku se podle něj ubytovávají také zaměstnanci firem, kteří míří do regionu na jednání.

Jezdívají k nim ale i zahraniční hosté. „Lidé, kteří cestují například z Litvy nebo Polska do zemí, jako je Itálie, Francie nebo Německo, tak to mají tady přibližně na půl cesty, takže jim to vychází tady přespat,“ uvádí Nytra s tím, že výhodou hotelu je to, že se nachází asi čtyři kilometry od nájezdu na dálnici D1.

4 Hotel Nerudova 211

V aktuálním žebříčku nechybí ani malostranský hotel Nerudova 211. Mladý manželský pár Jan Holinka a Sarah Saleh si ho pronajali a zrenovovali v roce 2022, krátce po covidu.

„Bylo to riziko, ale my se toho nebojíme. Krátce poté jsme čelili rostoucí inflaci a vyšším cenám energií, ale s dlouhodobou vizí je nutné tyto výzvy překonávat a zůstat věrní práci, které věříme a víme, že jsme v ní dobří,“ říká Sarah Saleh.

Od otevření v létě 2022 podle ní už ubytovali přes sedm tisíc hostů. „Jsme nadšení, že se k nám tolik návštěvníků vrací a že máme i stálé hosty, nejen z České republiky, ale také z celého světa,“ zmiňuje Saleh.

Na portálu Booking má hotel přes tisícovku hodnocení. Podle Saleh pro ně host neznamená jen transakci. „Za každou rezervací vidíme člověka, pro kterého je návštěva Prahy jedinečným životním zážitkem,“ míní Saleh.

„Naše kolegy vedeme k tomu, aby byli přátelští, vstřícní, ochotní pomoci hostům s jakýmikoliv žádostmi a šli nad rámec obvyklých možností. Tato kombinace přístupu a péče o detaily nám pomáhá budovat vynikající hodnocení a důvěru hostů,“ říká Saleh. Hotel nabízí ubytování v deseti apartmánech. Součástí prostor je i kavárna, kam mohou zamířit i neubytovaní hosté.

5 Hotel Svatojánský Dvůr

Čtyřhvězdičkový hotel nacházející se v pražském Střížkově taktéž není v žebříčku nováčkem, naposledy obsadil třetí místo. In on má na portále Booking přes tisícovku recenzí. „Pozitivní zpětná vazba od hostů je něco, co nás pohání vpřed a dodává nám energii a díky nim svou práci děláme s takovým nasazením,“ říká ředitel hotelu Miroslav Bubeník.

Recenze podle jeho slov kontroluje neustále. Zpětnou vazbu od hostů nicméně zjišťuje i osobně. „Jelikož jsem v našem hotelu pro hosty jejich hostitelem, tak jsem přítomen u jejich příjezdu, většinou i při návštěvě restaurace, pak také na snídani a následném odjezdu. Při odjezdu se vždy u hostů ujišťuji, že jejich pobyt proběhl bez problémů a že si od nás odnáší také pozitivní zážitek a dobrou náladu,“ zmiňuje Bubeník.

Podle jeho slov přistupuje ke všem hostům tak, jak by si představoval, aby se někdo staral o něj. „Je to založené na osobním přístupu a je to očividně něco, co nás zcela odlišuje od jiných hotelů. No a podle zpětné vazby je to asi něco, co má smysl a hosté to oceňují,“ myslí si Bubeník.

Součástí Svatojánského Dvora je mimo jiné restaurace a zahrádka. Plánují také vytvořit privátní wellness. Zatím však na něj šetří finance. „V recenzích a v naší návštěvní knize se od hostů opakuje fráze: „historická oáza uprostřed sídliště“. To jsme si osvojili a je pro nás důležité, aby přesně takový pocit tato budova vyvolávala, proto zde vše neustále zvelebujeme. Ostatně, budova je památkově chráněná a historický genius loci si zaslouží,“ říká Bubeník.

6 The Manes Boutique Hotel Prague

Moderní čtyřhvězdičkový hotel leží v centru hlavního města, zhruba 500 metrů od Tančícího domu. Samotná budova, ve které hotel sídlí, pochází z roku 1891 a pyšní se historickým hydraulickým výtahem. „Tento unikátní výtah je pokryt speciálním plechem, navrženým tak, aby odrážel světlo ikonických svítidel FLOS. Výsledkem je jedinečná hra světel, která podtrhuje atmosféru interiéru hotelu a přináší hostům nezapomenutelný zážitek,“ zmiňuje manažerka prodeje a marketingu Marie Sochová.

Hotel svým hostům nabízí celou řadu vychytávek. Každý pokoj je například vybavený malým reproduktorem značky Marshall. „Tento nápad je přímo od pana majitele, který má rád designové trendy věci, které zároveň k něčemu slouží. Určitě zde hraje velkou roli i to, že sám hodně cestuje za prací a zůstává v hotelech, tudíž se inspiruje i jinými hotely,“ vysvětluje Marie Sochová.

Mezi další technické vychytávky patří japonská toaleta, která se nachází na každém pokoji. „Jde o toaletu se zabudovanou funkcí bidetu. Otáčením regulátorů po stranách toalety se reguluje teplota a proud vody,“ doplňuje Sochová.

V pokojích se nacházejí také podsvícené postele s čidlem. „Čidlo, které je umístěné pod postelí, při každém pohybu (položení nohou na zem) automaticky rozsvítí jemné žluté světlo, které se nachází pod postelí. Pomáhá hostům k lepší orientaci hlavně v noci – nemusejí rozsvěcovat světla v místnosti,“ uvádí Sochová s tím, že u postele mají hosté k dispozici také takzvaný main switch, tedy hlavní vypínač, kterým hosté vypnou všechna světla v pokoji a v koupelně přímo z postele.

7 Mini Hotel Abraka

Mini Hotel Abraka | foto: Google Maps

Mini Hotel Abraka sídlí ve středověké budově a nachází se v centru Českého Krumlova. Z hotelu je to jen kousek ke známým památkám, jako je krumlovský hrad a zámek nebo otáčivé hlediště v zámesckých zahradách.

Na stránkách Booking.com má hotel přes čtyři stovky recenzí. Hosté si na webu pochvalují polohu, atmosféru i přátelský personál hotelu.

8 Chateau Herálec Boutique Hotel & Spa by L’Occitane

Osmé místo zaujímá pětihvězdičkový zámecký hotel, který se nachází na Vysočině – a to na půli cesty mezi Prahou a Brnem, zhruba sedm kilometrů od dálnice D1. Dopravit do hotelu je ovšem možné i jinými způsoby – a to například vrtulníkem. Hotel má totiž svůj vlastní heliport.

„Heliport využívají majitelé vrtulníků, kteří se chtějí dostat na zámek rychle a tedy musím říct i stylově. Občas přiletí hosté z pražské Ruzyně, já oceňuji zejména ty podzimní přílety, protože to nám pak hezky nafoukají listí na hromádky v našem anglickém parku,“ uvedla již dříve pro iDNES.cz spolumajitelka hotelu Alexandra Kasperová.

Prozradila také, že k nim zavítala například anglická herečka Kate Beckinsale a britský hudebník Theo James. Na zámku pobývali, když natáčeli film z upírské série na zámku v Lipnici. O svých hostech ale jinak nemluví, jelikož ctí jejich soukromí. „Dle mého názoru by to tak mělo být, a je to určitě známka dobrého boutique hotelu,“ uvedla.

Zámecký hotel má k dispozici 19 pokojů a 57 lůžek. V prostorách hotelu nechybí zámecká restaurace, jejíž součástí je kromě kavárny a salonku také zámecký bar a vinný sklep. Zavítat do ní mohou i neubytovaní hosté.

Zámek byl postavený v 17. století na místě středověké tvrze a prošel několika stavebními úpravami. Od roku 2004 je ve vlastnictví manželů Kasperových, kteří nechali zdevastovaný zámek kompletně opravit.

9 Paloma Průhonice

Hotel se nachází v Průhonicích ve Středočeském kraji a nabízí ubytování v několika typech pokojů. „Naší hlavní klientelou jsou Češi, kteří tvoří přes 60 procent našich hostů. Další významnou skupinou jsou Slováci, Němci a Ukrajinci, kteří tvoří cca 30 procent ubytovaných. Zbytek je mix zahraniční klientely z celého světa,“ říká generální ředitel hotelu Martin Kolář.

K hotelu patří francouzská restaurace a také cukrárna s pekárnou. „Pečeme si vlastní pečivo z francouzské a italské mouky, připravujeme delikátní dezerty i cukrovinky, vaříme z francouzských i lokálních surovin. Máme francouzského šéfcukráře i šéfkuchařku, takže naše pokrmy i dezerty nezapřou podpis francouzské kuchyně,“ doplňuje.

Každý pokoj má k dispozici iPad. Podle Koláře má větší využití, než ten klasický. Hosté v něm najdou informace ohledně využití služeb, jako je například prádelna, čistírna obuvi, restaurace nebo například tipy na výlety a trávení volného času.

„Každý iPad je přímo napárován k jednotlivým pokojům a v případě požáru pak slouží i jako osobní kompas, mapa a pomocník k nouzového úniku. K tomuto využití a nápadu nás inspirovala naše designová architektka, která nemá ráda vytištěné mapky únikových cest na stěnách a dveřích hotelů. Požárníci byli sice tímto řešením příjemně překvapeni, já však osobně pevně věřím a doufám, že takto naši hosté iPad nikdy nebudou muset využít,“ zmiňuje Kolář.

10 Allure Hotel & Residence Prague

Čtyřhvězdičkový hotel a residence se nachází v hlavním městě nedaleko Staroměstského náměstí. V žebříčku z roku 2023 obsadil pátou příčku.

„Zpětná vazba od našich klientů je pro nás velmi důležitá. Poskytuje nám cenné informace o tom, jak hosté vnímají naše služby, náš hotel a co můžeme zlepšit,“ říká ke zpětné vazbě klientů generální manažer hotelu Jan Veškrna.

Věcí na základě připomínek podle něj už změnili mnoho. „Například jsme změnili dobu podávání snídaní, upravili jsme nabídku Á la carte menu, rozšířili sezonní nabídku, zlepšili jsme odhlučnění i zatemnění v pokojích,“ uvádí příklady Veškrna.

Ubytovat se je možné ve standardních, deluxe i rodinných pokojích. Součástí hotelu je také koktejlový bar zvaný B21 Cocktail Bar, který je přístupný i neubytovaným zákazníkům.