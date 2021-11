Čeští zákazníci jsou stálí, více je teď ale zajímá zdraví, ukazuje průzkum

Do ankety bylo zapojeno čtyři tisíce respondentů, kteří volili okolo sedmi set značek v osmdesáti různých kategoriích od potravin přes služby či drogerii až po poskytovatele energií.



V každé kategorii spolu soupeřilo deset značek. „Značky nikdo do soutěže nenominuje, jsou tam zařazeny na základě toho, jak dobře se prodávají,” vysvětluje Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny Atoz Marketing Services, která anketu pořádá.

Vítězové ankety jsou poměrně stálí napříč ročníky a i letos si zhruba 80 % značek své minulé vítězství obhájilo. „Letos pro nás výzkum dělala jiná firma a výsledky byly stejné, takže jsme si potvrdili, že naše data jsou správná a čeští zákazníci jsou opravdu svým oblíbencům věrní,” říká Soňa Fialová ze společnosti Nielsen. „Pointou není každý rok na spotřebitele chrlit nové a nové značky, ale reálně jim dát vybrat tu nejlepší z těch, které si kupují a věří jim, jinak by to ani neodpovídalo realitě,” doplňuje pak.

Mezi největší oblíbence patří značka Jar, která má u zákazníků vůbec největší důvěru ze všech sedmi set značek. Dále sem patří i Kofola, Ariel. Dr. Max, drogerie Dm, Savo, Pilsner Urquell nebo supermarkety Lidl. Všechny tyto značky totiž obhájily prvenství ve všech sedmi ročnících ankety.

„Například značka Jar už se stala naprostým synonymem jakéhokoliv prostředku na mytí nádobí. Je to velmi podobné tomu, co se v angloamerickém prostředí povedlo značce Kleenex, kde když vám člověk řekne, že by chtěl Kleenex, označuje tím prostě jakýkoliv papírový kapesník,” popisuje Matějka.

Některé kategorie ale letos přece jen ovládly nové značky. „Například stabilního výherce z minulých ročníků, značku Orion, v kategorii čokoládových cukrovinek letos vystřídala značka Lindt. To si odůvodňujeme hlavně tím, že Lindt nejen, že má velký výběr hořkých čokolád, které se těší stále větší popularitě, ale také měl během pandemie, kdy se prodej cukrovinek rapidně snížil dobrý marketing a mnoho slevových akcí, které tak jejich produkty udělali dostupnější pro větší okruh lidí,” říká Matějka.

V soutěži byly letos oceněny nové kategorie jako autokosmetika, baterie, robotické sekačky nebo robotické vysavače, u kterých je zaznamenána rostoucí popularita. Tam pak zabodovaly značky Sheron, Varta, Husqvarna, a Kärcher.

Čechy táhne zdravý životní styl

Nové kategorie byly rovněž mezi značkami lékárenských produktů. Právě v kategorii Skokan roku zaznamenal největší úspěch přípravek Urinal. „Snažili jsme se přijít na to proč a je to sice jen spekulace, ale možná díky tomu, že jsme za poslední rok více doma a pak jsme náchylnější i k nějakému nachlazení, lidé více trpí problémy s močovými cestami, na které se právě tento přípravek používá,” říká Matějka.



Letošní výsledky programu Důvěryhodné značky potvrzují zajímavé změny v nákupním chování. Podle výsledků ankety si zákazníci své nákupy více plánují a promýšlejí a roste počet těch, kteří se zajímají o zdravý životní styl a zdravou výživu. Prodej zdravějších kategorií potravin pokud jde o objem, vzrostl oproti roku 2019 o 12 procentních bodů a lidé jsou obecně ochotnější si za tento sortiment více připlatit.

Češi nejčastěji ze zdravých potravin nakupují čerstvou zeleninu a ovoce. Supermarketům a hypermarketům již v prodejích začínají konkurovat zejména farmářské trhy a specializované prodejny zaměřené na daný segment. Výzkum zaznamenal rovněž zvýšený nákup zdravějších potravin, ale i doplňků stravy. Ten by měl z pohledu spotřebitelů pokračovat i po skončení covidové pandemie.