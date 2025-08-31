Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Autor: ,
  18:25
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, hodnota majetku je stejná jako loni.
Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.

Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG. | foto: CSG

Miliardář a majitel Czechoslovak Group Michal Strnad (napravo)
Majitel fotbalisté Sparty Daniel Křetínský při zápase Ligy mistrů proti Bresu.
Daniel Křetínský
Renáta Kellnerová
14 fotografií

Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Euro o tom informovalo v tiskové zprávě.

Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. „Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů,“ uvádí Euro. Za skokana roku ho mezi českými miliardáři označil letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Naopak Křetínský letos podle Eura zchudl o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují.

„Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska,“ podotýká Euro.

Strnad je nejbohatší Čech, předstihl Kellnerovou. Hodnota CSG se ztrojnásobila

Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. Na pátém místě se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard Kč zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.

O 13 miliard korun na 119 miliard Kč si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.

Babiš na osmém místě

Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.

Babiš loni vydělal 130 milionů, většinu z Agrofertu, ukázalo daňové přiznání

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis...

31. srpna 2025  18:25

V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci

Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním...

31. srpna 2025

Energetické úspory jsou pro Čechy dostupné, ti o nich ale skoro neví

Povědomí o možnostech, jak získat dotaci na energetickou renovaci nemovitostí je v Česku poměrně nízké. Nová zelená úsporám je sice dostupná, ale Češi ji kvůli neznalosti nevyužívají. Vyplývá to z...

31. srpna 2025

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na...

31. srpna 2025

Těžký život řidiče kombajnu: Auta nás vybržďují, v satelitech si stěžují na smrad

Premium

Hluk, prach, nerudní řidiči na silnicích. A k tomu spousta hektarů k posečení. S čím se při žních potýkají zemědělci? Strávili jsme s nimi den v kombajnu, u oběda i na traktoru, píše magazín Víkend...

31. srpna 2025

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy...

30. srpna 2025

V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46 000 na 3,025 milionu. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo přitom evidovalo naposledy v roce 2015. Míra...

30. srpna 2025

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

Ministr zemědělství Marek Výborný se nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš (ANO) ve vládě. Podle...

30. srpna 2025

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Premium

Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok. Aktuálně v Česku sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Spolu si vyměnily elektřinu v celkovém...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.