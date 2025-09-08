„Pokud chceme zdravější společnost, musíme začít u dětí,“ uvedla zástupkyně Sokola. Podle ní se pohybové návyky vytvářejí především v dětství a rozhodují o tom, jak se bude člověk chovat v dospělosti. „Každá hodina sportu navíc se nám v budoucnu vrátí, a to nejen ve zdraví, ale i v ekonomice. Civilizační choroby jsou dnes nejdražší položkou zdravotnictví.“
Podle dat Eurobarometru se pravidelně hýbe pouze 32 procent Čechů, zatímco evropský průměr je 40 procent. „Češi patří mezi národy, které tráví nejvíce času vsedě – v průměru přes 6 hodin denně. Ve srovnání s Evropou máme podprůměrnou míru pravidelného sportování. Zlepšuje se to díky programům ve firmách, které motivují zaměstnance k pohybu, ale stále je co dohánět,“ upozornil zástupce společnosti Multisport.
Neaktivita nás stojí miliardy
Ekonomické důsledky jsou podle odborníků alarmující. Podle dat společnosti Deloitte, které poskytla Národní sportovní agentuře, stojí nesportující jedinec českou ekonomiku téměř 30 tisíc korun ročně, zejména kvůli vyšší nemocnosti, výpadkům v práci a dlouhodobé léčbě chronických onemocnění.
„To znamená celkovou ztrátu přes 60 miliard korun ročně. Otázka je, zda peníze, které stát posílá do sportu – zhruba 7 miliard korun ročně – odpovídají těmto nákladům. Já říkám, že ne,“ dodal zástupce Multisport.
Náměstek ústředního školního inspektora přiznal, že kvalita tělesné výchovy na školách se v posledních letech snižuje. „Problém je v tom, že tělocvik se stává předmětem, který děti ani rodiče neberou vážně. Přidáme-li nedostatek kvalifikovaných učitelů a často zastaralé vybavení, dostáváme se do slepé uličky,“ uvedl. Podle dat České školní inspekce se navíc více než 40 procent žáků základních škol omlouvá z tělesné výchovy alespoň jednou za pololetí. Průzkum ukázal rovněž, že s rostoucím věkem roste podíl žáků ohrožených nízkou zdatností. Na střední škole je to podle Koláře až 20 procent.
Dospělé k pohybu motivuje až zdravotní problém
U dospělých často funguje jako motivace až zdravotní problém nebo doporučení lékaře. „Lidé ve věku 35–50 let, kteří mají být odolní a funkční, často chybějí,“ upozornil Štefan Blahovec z Form Factory.
Podle Šrolerové by pomohlo větší zapojení zdravotních pojišťoven. „Kdyby místo léků mohli lidé čerpat příspěvky na trenéra nebo pohybové aktivity, bylo by to skvělé.“ Podobně vidí cestu i Rech: „V ideálním světě by ten, kdo je aktivní, mohl platit nižší pojistné.“
Podle průzkumu MultiSport indexu lidé nejčastěji jako důvod, proč se nehýbou, uvádějí nedostatek času, vůle a peněz. „Až 53 procent uživatelů MultiSport karty by přitom bez ní přestalo sportovat. To je 150 tisíc lidí,“ varoval Rech.
Inspirace ze Severu
V závěru debaty padla inspirace severskými zeměmi, které dokázaly během několika desetiletí posunout zdravotní stav populace z chvostu na přední příčky žebříčků. „Téma zdraví a pohybu je tam běžně součástí veřejné debaty. A když pojedete do Helsinek nebo Stockholmu, na každém prostranství je workoutové hřiště,“ popsal Rech.
Podle hostů by také pomohlo, aby se i v Česku stal pohyb a zdravý životní styl celospolečenským tématem. „Potenciál máme obrovský. Penetrace sportujících lidí ve Skandinávii je trojnásobná,“ uzavřel Blahovec. Shoda panovala i na tom, že je potřeba více investovat do sportovní infrastruktury a osvěty. „Dluh na sportovištích se odhaduje na 45–50 miliard korun. S aktuálními rozpočty nejsme schopni ani udržovat stávající stav,“ řekl Kovář.
Ekonomické důsledky sportovních aktivit jsou přitom v České republice významný, podle dat Deloitte generuje zhruba 100 000 pracovních příležitostí. Celkově pak sport do české ekonomiky přináší 177,6 miliardy korun ročně.