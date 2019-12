Česká cestovní kancelář Neckermann definitivně končí, nenašla investora

Neckermann je obchodní značkou tuzemské společnosti Thomas Cook, která patří do zkrachovalé britské skupiny, čítající zhruba dvacet firem v různých zemích. Krach v září zanechal na dovolených v zahraničí stovky tisíc klientů.

Česká společnost po jednom z historicky největších krachů v cestovním ruchu zachovávala optimismus a živila naději, že se osamostatní. K tomu však potřebovala investora.

„Společnost Thomas Cook, s.r.o. působící v ČR nenalezla v nutném čase investora, který by byl připraven převzít celou společnost a všechny její aktivity. Z tohoto důvodu je Thomas Cook s.r.o. nucen postupně do konce roku 2019 utlumit svou činnost,“ sdělil šéf marketingu firmy Jan Šrámek. Část svého byznysu se bude snažit společnost prodat.

Prodej zájezdů český Thomas Cook utlumil bezprostředně po krachu mateřské společnosti, nyní tak končí i se samotnou organizací. Do konce roku ještě Neckermann odbaví asi 380 klientů se zakoupenými zájezdy. Dalších 1 500 klientů by mělo s cestovkou odletět do čtyř set destinací v příštím roce, cestu už však bude zajišťovat konkurenční cestovní kancelář Marco Polo, pokud s tím klienti budou souhlasit.

Majitelem cestovní kanceláře Marco Polo je místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

S Neckermannem na trhu končí pátá až šestá největší tuzemská cestovka. Prodávala zájezdy především do Středomoří, Turecka, Bulharska a Řecka. Řada činnosti této kanceláře se prováděla skrze mateřskou firmu, například nákupy a rezervace hotelů. Zcela nezávisle fungovala činnost divize Business Travel, která zprostředkovávala služební cesty pro korporátní klienty.

„Stále je možný prodej například právě divize Business Travel. Existují ale i jiné možnosti, mezi nimi je například i prodej poboček, jako se tomu stalo ve Velké Británii či Belgii,“ řekl iDNES.cz Šrámek. Cestovní kancelář jako taková však musí do konce roku skončit.

Tuzemský Thomas Cook zatím nefiguruje v insolvenčním rejstříku, v plánu je teď utlumit činnost Neckermanna bez podání návrhu. V době velkého krachu své matky se spekulovalo o tom, jaký dopad může mít konec Neckermanna na tuzemské operátory cestovního ruchu. Například největší online cestovní agentura Invia má totiž podle šéfa marketingu v této cestovce řádově až miliony korun v pohledávkách za provize z realizovaných zájezdů. Ty se běžně vyplácejí až po jejich uskutečnění.