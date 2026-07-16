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Nebezpečné smlouvy na energie. Můžete přijít o právo na ukončení, varuje úřad

Dáša Hyklová
  15:46

Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ | foto: ERÚ

Na nejnovější praktiky energetických šmejdů upozorňuje v tiskové zprávě Energetický regulační úřad. Ve smlouvách se mnohdy objevují nepravdivé údaje o tom, kde byly uzavřeny, což vede k dojmu, že zákazník nemůže smlouvu ukončit bez sankce. Mezi další triky některých dodavatelů a jejich obchodních zástupců patří zavádějící názvy produktů či nevýhodné prolongace, uvádí ERÚ.

Ještě 14 dní po podpisu smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu může spotřebitel od ní podle občanského zákoníku bezplatně odstoupit, pokud si svůj krok rozmyslí. V případě, že jde přímo o změnu dodavatele, nevztahuje se tedy na smlouvy uzavřené se stávajícími obchodníky, má zároveň právo smlouvu vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Jedinou podmínkou v obou případech je, že smlouva byla uzavřená mimo obchodní prostory dodavatele, nebo distančně, typicky online, upozorňuje Energetický regulační úřad.

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Někteří obchodníci však ve smlouvách uvádějí, že k jejich uzavření došlo na pobočce, i když tomu tak nebylo, uvádí ERÚ. „Pokud dodavatel ve smlouvě uvede jednoznačně nepravdivou informaci, měla by se nám rozsvítit pomyslná kontrolka. Velmi pravděpodobně tím totiž nebude sledovat náš, ale svůj zájem,“ shrnuje Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu.

Další kličky ve smlouvách

V případě, že chce spotřebitel ukončit smlouvu uzavřenou mimo pobočku dodavatele, ale v dokumentu je uveden opak, ERÚ doporučuje trvat na tom, že ve skutečnosti došlo k jejímu uzavření mimo obchodní prostory. „Dodavateli bychom pak měli adresovat odstoupení od smlouvy nebo výpověď. Pokud by nám naše právo i tak upíral, můžeme se obrátit na soud nebo na ERÚ v mimosoudním řešení sporu s návrhem na určení, že smlouva zanikla, a kdy se tak stalo,“ doporučuje Zemanová.

Na webu ERÚ spotřebitelé najdou vzor odstoupení od smlouvy, vzor výpovědi podle energetického zákona i náležitosti návrhu na zahájení sporného řízení.

Jak potvrzuje ERÚ, spotřebitelé se na něj obracejí i s dalšími kličkami ve smlouvách. Samotný název produktu, například „Fix 12“ nebo „FIX 24“ může být v některých případech zavádějící, a vyvolávat dojem, že uvádí délku fixace a to 12 nebo 24 měsíců. Ve skutečnosti je někdy na toto období sjednána jen délka smlouvy, a samotná cena se může podle smluvních podmínek změnit dříve.

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Někteří dodavatelé zákazníky lákají na smlouvy s výhodnou cenou, které však obsahují ujednání o automatické prolongaci na další smluvní období s cenou, která je výrazně vyšší, a pro zákazníka tedy nevýhodná. Na blížící se prolongaci nicméně dodavatel spotřebitele musí upozornit alespoň třicet dní předem a oznámit mu mj. novou cenu za dodávku, upozorňuje ERÚ. Její výhodnost si zákazník může ověřit ve srovnávači ERÚ. Pokud objeví lepší nabídku, může se buď ozvat svému obchodníkovi a požádat ho o vylepšení nabídky, nebo smlouvu rovnou vypovědět. To je možné až do 20. dne před jejím koncem.

Než zákazník podepíše smlouvu na dodávku energií, měl by si vždy zkontrolovat nejen cenu, ale také způsob uzavření smlouvy, podmínky jejího ukončení a prolongace či délku případné fixace. „Právě tady se často skrývají pro spotřebitele nevýhodná ustanovení. Zároveň je vždy dobré být i nadále aktivní a hlídat si jak všechny povinnosti, tak veškerá práva,“ radí závěrem Zemanová.

Varování před triky ve smlouvách a rady, jak postupovat, jsou k dispozici na webu ERÚ.

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