Firmy poskytly úvěry za padesát miliard. Často lidem bez finančních rezerv

Neplatí však, že by u nebankovních společností pochodil každý. Míra zamítnutých žádostí podle Asociace stoupla za rok 2023 v průměru na 41,3 procenta. Průměrná doba splácení úvěru naopak klesá, loni jejich klienti spláceli průměrně za 7,7 měsíce, pro srovnání v roce 2017 to bylo 10,4 měsíce.

Dominují úvěry vycházející z nečekaných událostí, jako nákup domácích spotřebičů, oprava domu či automobilu. Půjčky se obvykle pohybují v řádu jednotek či nižších desítek tisíc korun.

„Téměř 400 tisíc nejméně příjmových domácností má problémy s neočekávanými výdaji. To jsou právě domácnosti, které budou hledat vhodný produkt, kterým tento nenadálý výdaj pokrýt,“ tvrdí Michael Fanta, hlavní analytik Centra ekonomických a tržních analýz.

Fanta zároveň poukazuje na důvody výběru nebankovního sektoru proti bankovnímu. „Prvním důvodem může být, že produkt je zajímavý – je tam zajímavá flexibilita, rychlost toho produktu. Druhý důvod může být, že spotřebitel nepochodí u tradiční banky,“ tvrdí.

Češi a půjčky

Téměř polovina Čechů má nějaký dluh typu spotřebitelského úvěru nebo hypotéky. Nejvíce zadlužení jsou ve věku 36 až 44 let, nejméně poté ve věku 18 až 26 let. „Máme tu také významnou skupinu, zhruba devíti procent populace, která má zkušenost jak se spotřebitelským úvěrem, tak s hypotékou,“ uvádí Dušan Raška, člen představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.

Častokrát se jedná o osoby v předdůchodovém věku či matky samoživitelky. „Situace je dvojí. Velmi často lidé do běžné banky ani nejdou, protože ví, že by nevyhověli. Často se i stydí za svou situaci. Je to jeden z důvodů, proč se lidé obrací na nebankovní situace,“ tvrdí sociolog Jiří Remr.

Téměř 12 procent zákazníků nebankovních společností by si půjčilo od přátel a známých, zatímco u běžných spotřebitelů je to pět procent. „Rozdíl vychází z odlišného přístupu k nakládání s finančními prostředky mezi oběma cílovými skupinami. Zjistilo se, že uživatelé nebankovních institucí mnohem častěji sdílejí svou finanční situaci se svými přáteli a známými. Naopak členové druhé cílové skupiny se spíše drží zásady, že se o penězích nemluví,“ dodává Remr.