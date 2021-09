Zaměstnanci chtějí ticho. V kancelářích nasazují sluchátka proti hluku

Největší šok z návratu do kanceláří zažívají ti, kteří pracují v otevřených kancelářích. Průzkum Future Workplace totiž ukázal, že lidé v kancelářích nejvíce trpí hlukem z okolí, který jim vadí při soustředění na práci.

Více než tři čtvrtiny dotázaných (76 procent) uvedlo, že je pro ně rušivým faktorem vedle telefonující kolega. Problémem jsou i rozhovory zaměstnanců v okolí pracovního místa (65 procent). Některým překáží i zvuk kávovaru, ten vyruší od práce více než čtvrtinu oslovených (26 procent).

Někteří prodejci nyní evidují zvýšený prodej sluchátek proti hluku, a to o několik desítek procent. „Spolu s tím, jak se lidé vracejí zpátky do kanceláří, se zvýšil zájem o sluchátka, která umí potlačovat hluk z okolí. Oproti loňskému roku se prodeje zvedly o 30 procent,“ říká produktový manažer e-shopu smarty.cz Marek Stuchlý.

Stoupající trend potvrzuje i online vyhledavač Heureka. „Zájem o sluchátka na internetu se během posledního měsíce zvýšil zhruba o 20 procent oproti předchozímu měsíci,“ míní šéf analytiků online vyhledávače Michal Buzek.

Podle něj však lidé do sluchátek (včetně těch s aktivním potlačením okolního hluku) nejvíce investovali s přechodem na práci z domova loni na podzim, kdy byly prodeje sluchátek na internetu na pětiletém maximu.

Zákazníci investují do dražších modelů

Podle Pavly Hobíkové ze společnosti Mall.cz roste poptávka po sluchátkách s možností potlačení hluku dvouciferným tempem už více než dva roky.

„Na začátku pandemie lidé pořizovali především levnější modely. V posledních měsících ale vidíme, že výrazně vzrostla průměrná prodejní cena, což znamená, že zákazníci začali investovat do kvalitnějších a dražších modelů,“ upřesňuje Hobíková.

Internetový obchod Alza výrazné výkyvy v celkových prodejích v kategorii sluchátek oproti loňskému roku nepozoruje. Návrat do kanceláří ale zahýbal s čísly právě u sluchátek se speciální funkcí ANC sloužící k omezení hluku.



„Oproti loňsku se totiž jejich podíl na prodejích veškerých sluchátek zvedl ze 17 % na letošních 26 %. Je to dáno i tím, že technologie ANC se již objevuje i u cenově dostupnějších sluchátek, lze je zakoupit i do tisíce korun, zatímco dříve to byla deviza pouze dražších značek,“ říká Daniela Chovancová, tisková mluvčí společnosti Alza.