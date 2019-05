Bankovní asociace vítá plán vlády na vytvoření Národního rozvojového fondu

Premiér Andrej Babiš řekl, že do fondu by příští rok při jeho vzniku mohly čtyři největší banky odvést asi šest miliard korun. Vznik fondu a případné příspěvky by nyní měla projednat pracovní skupina. Babiš dodal, že penězi z fondu by se mohl řešit i Národní investiční plán. Čtyřmi největšími bankami na českém trhu jsou ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank.



„Naší snahou bude, aby fond vznikl co nejdříve. Jeho fungování bude záležet jednak na objemu prostředků, které do něj vloží banky a další přispěvatelé, ale také i na kvalitě projektů, které bude předkládat vláda. Fond by měl fungovat jako nezávislá a plně profesionální instituce,“ uvedla ČBA.

Cílem návrhu je pode asociace zvýšit investiční možnosti české ekonomiky o desítky až stovky miliard korun ročně, zejména v nájemním nebo sociálním bydlení, vzdělávání, včetně výstavby školek a škol, dopravní infrastruktuře, digitalizaci ekonomiky, strukturálně znevýhodněných regionů a ve vědě a výzkumu.

Premiér Babiš dnes znovu odmítl návrh koaliční ČSSD na zavedení bankovní sektorové daně. Ta by podle něj v důsledku poškodila všechny občany, protože banky by náklady přenesly do ceny svých produktů. Jako příklad uvedl vývoj v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. ČSSD již dříve naopak vznik fondu odmítla jako nesystémový návrh.

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990. Členství v asociaci je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí od České národní banky. V současné době ČBA sdružuje 38 bank, reprezentujících více než 99 procent bankovního sektoru.