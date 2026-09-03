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Deficit je dokonce 419 miliard, spočítala Národní rozpočtová rada

Barbora Sedláková
  13:35
Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády....
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Národní rozpočtová rada (NRR) vydala svoje pravidelné stanovisko k hospodaření státu a také k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová. Podle rady je navržený rozpočet výrazně expanzivní a po započítání výdajů na Dukovany vychází dokonce na 419 miliard. Upozornila, že aby ČR dokázala dostát Fiskálně-strukturální plán Evropské komise, bude nutné už v roce 2028 snížit schodek o 130 až 140 miliard korun.

Podle Národní rozpočtové rady je návrh státního rozpočtu na rok 2027 výrazně expanzivní. „Podle ministerstva financí má strukturální saldo vzrůst z 2,5 procenta HDP na 3,5 procenta HDP, což je nejvyšší nárůst od pandemie Covidu-19 a úroveň strukturálního salda má přesáhnout úroveň dosaženou během obou let pandemie,“ kritizuje NRR. Upozorňuje, že pokud se opravdu předložený návrh rozpočtu naplní i v praxi, saldo veřejných financí vychází dokonce ve výši zhruba 3,7 procenta HDP. Přitom ještě v roce 2024 se drželo na dvou procentech, upozorňuje zpráva.

Saldo horší než za pandemie

Podle NRR nemá takováto fiskální expanze žádné srovnání od našeho vstupu do EU. „Vláda tímto návrhem opouští závazek ze svého programového prohlášení udržovat veřejné finance blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tří procent deficitu,“ uvedla rada.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

Podle NRR návrh deficitu ve výši 389 miliard korun neumožňuje přímé porovnání s návrhem letošního rozpočtu, protože neobsahuje výdaj 30 miliard korun na budování nového jaderného zdroje v Dukovanech. Ten bude poskytnut z mimorozpočtového účtu. Při srovnání s původním návrhem státního rozpočtu na rok 2026 by tedy deficit musel podle NRR být o tuto částku navýšen a činil by 419 mld. Kč.

Podle Národní rozpočtové rady je z aktuálního čerpání pravděpodobné, že letošní schválený deficit rozpočtu ve výši 310 miliard korun bude dodržen. Státnímu rozpočtu letos pomáhá rychle rostoucí příjmová strana. Daň z přidané hodnoty roste na celostátní úrovni o 8,3 procenta, daň z příjmů fyzických osob dokonce o 12 procent. Solidní tempo vykazuje i pojistné na sociální zabezpečení (6,4 procenta) a daň z příjmů právnických osob (6,5 procenta). Ve výrazném plusu jsou zatím také rozpočty obcí a zdravotních pojišťoven.

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