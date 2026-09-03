Podle Národní rozpočtové rady je návrh státního rozpočtu na rok 2027 výrazně expanzivní. „Podle ministerstva financí má strukturální saldo vzrůst z 2,5 procenta HDP na 3,5 procenta HDP, což je nejvyšší nárůst od pandemie Covidu-19 a úroveň strukturálního salda má přesáhnout úroveň dosaženou během obou let pandemie,“ kritizuje NRR. Upozorňuje, že pokud se opravdu předložený návrh rozpočtu naplní i v praxi, saldo veřejných financí vychází dokonce ve výši zhruba 3,7 procenta HDP. Přitom ještě v roce 2024 se drželo na dvou procentech, upozorňuje zpráva.
Saldo horší než za pandemie
Podle NRR nemá takováto fiskální expanze žádné srovnání od našeho vstupu do EU. „Vláda tímto návrhem opouští závazek ze svého programového prohlášení udržovat veřejné finance blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí tří procent deficitu,“ uvedla rada.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
Podle NRR návrh deficitu ve výši 389 miliard korun neumožňuje přímé porovnání s návrhem letošního rozpočtu, protože neobsahuje výdaj 30 miliard korun na budování nového jaderného zdroje v Dukovanech. Ten bude poskytnut z mimorozpočtového účtu. Při srovnání s původním návrhem státního rozpočtu na rok 2026 by tedy deficit musel podle NRR být o tuto částku navýšen a činil by 419 mld. Kč.
Podle Národní rozpočtové rady je z aktuálního čerpání pravděpodobné, že letošní schválený deficit rozpočtu ve výši 310 miliard korun bude dodržen. Státnímu rozpočtu letos pomáhá rychle rostoucí příjmová strana. Daň z přidané hodnoty roste na celostátní úrovni o 8,3 procenta, daň z příjmů fyzických osob dokonce o 12 procent. Solidní tempo vykazuje i pojistné na sociální zabezpečení (6,4 procenta) a daň z příjmů právnických osob (6,5 procenta). Ve výrazném plusu jsou zatím také rozpočty obcí a zdravotních pojišťoven.