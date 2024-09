Rozpočty vypadají lépe, dluhová brzda se odsouvá. Musíme vydržet, říká rada

Na zlepšení výhledu českých veřejných financí se podle Národní rozpočtové rady podepsaly konsolidační snahy, ale také příznivější demografická projekce Českého statistického úřadu.

Díky vládnímu konsolidačnímu balíčku se strukturální saldo dostalo na cestu postupného zlepšování, a to až do roku 2027, což zavazuje k rozpočtové odpovědnosti i jakoukoli politickou reprezentaci, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny.

Přesto se ale zatím žádné dramatické změny k lepšímu na úrovni strukturálního salda nekonají, upozornili členové rady. „I přes konsolidační úsilí lze konstatovat, že oproti úsporám ve veřejných výdajích a nárůstu některých příjmů dochází průběžně ze strany vlády ke zvyšování výdajů jiných a v řadě případů také k jejich indexaci, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Lze tedy říct, že tato zmíněná neblahá indexace stále pokračuje, a působí proti řiditelnosti veřejných financí v budoucnu,“ vysvětlila rozpočtová rada.

Indexace výdajů znamená, že se postupně zvyšují. Takovým výdajem mohou být například platy učitelů, kde se vláda zavázala, že budou dosahovat alespoň 130 procent průměrné mzdy. S tím, jak roste průměrná mzda v celé ekonomice, roste i tento výdaj. Indexovaným výdajem jsou také důchody.

„Pokud na vrcholu covidové fiskální expanze strukturální deficit veřejných rozpočtů přesahoval tři procenta hrubého domácího produktu, pak na konci letošního roku se bude i nadále pohybovat nad dvě procenta HDP. To je dle rozpočtové rady hodnota stále neumožňující označit veřejné rozpočty za střednědobě i dlouhodobě zcela stabilní a zdravé,“ zdůraznil Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

Ta v této souvislosti připomněla, že i příští vláda bude muset v konsolidačním úsilí pokračovat. „Z projekce strukturálního schodku totiž vyplývá, že bez další konsolidace bude Česká republika již v roce 2026 na hranici plnění národních fiskálních pravidel, a bude tedy nutné přijmout další opatření na příjmové i výdajové straně,“ řekl Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady.

Rada kladně hodnotí změny, které se týkají penzijního systému a které reagují na predikovaný nepříznivý demografický vývoj v příštích 50 letech. Zároveň bedlivě sleduje návrh takzvané „velké důchodové reformy“, který byl v době vydání Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí stále ještě ve fázi projednávání

Dluhová brzda se posouvá o deset let

Dle členů by společně s omezením mimořádné valorizace důchodů a s takzvanou „malou důchodovou reformou“, které byly schváleny v roce 2023, měla zamýšlená kombinace úprav systému přinést výrazné zlepšení dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému. Jedná se zejména o zpřísnění podmínek pro přiznání předčasných důchodů, zpomalení řádné valorizace penzí, změny u nově přiznávaných důchodů a v neposlední řadě o svázání věku odchodu do penze se střední délkou života

Všechna zmíněná opatření, tedy jak konsolidační balíček, tak přijaté či očekávané změny v penzijním systému spolu s aktualizovanou demografickou projekcí Českým statistickým úřadem výrazně zlepšují projekci veřejného dluhu v padesátiletém horizontu. „Podle statistiků se čeká vyšší čistá míra migrace. Každý rok přijde zhruba o devět tisíc více lidí, než se čekalo. Budou ve věku, kdy posílí trh práce,“ dodal Jan Pavel.

Zatímco loňská Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v základním scénáři počítala se zvýšením veřejného dluhu až na 311 procent HDP na konci období, letošní vyznívá výrazně optimističtěji. Český veřejný dluh by za 50 let za jinak stejných okolností vystoupal na 217 procent HDP.

Příznivý vliv demografického vývoje, způsobeného zejména vlivem výhledu na migraci, konsolidační balíček i úpravy důchodového systému se pozitivně projeví také ve vztahu k dosažení takzvané dluhové brzdy. Ta představuje limit pro ještě bezpečnou úroveň veřejného dluhu a je legislativně nastavena na 55 procentech HDP. „Zatímco podle loňské projekce jsme mohli očekávat náraz na dluhovou brzdu někdy kolem roku 2028, aktuální projekce tento náraz odhaduje na rok 2038. Došlo tedy k oddálení o deset let,“ uvedl Petr Musil, člen NRR.