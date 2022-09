České finance jsou do budoucna neudržitelné, varuje Národní rozpočtová rada

„Strukturální deficit aktuálně činí zhruba 220 miliard, který vniká. Takto hlubokou střednědobou nerovnováhu bohužel nevyřeší pouze ekonomický růst, ale jsou nutné také aktivní kroky vlády vedoucí k úpravě jak příjmové, tak výdajové strany státního rozpočtu,“ upozornil Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.

Situace podle něj vyžaduje nepopulární kroky, které jsou ale z hlediska budoucnosti Česka zcela klíčová. „Stát je při své velikosti a rozsahu jím poskytovaných veřejných služeb ze stávajících příjmů neufinancovatelný,“ doplnil Hampl.

Podle Národní rady nejsme schopni dodržovat ani vlastní rozpočtová pravidla, což Česko do budoucna dostává do problémů. „Kdybychom měli dodržet vlastní, lokální pravidla, tak by návrh státního rozpočtu by musel být o 140 miliard nižší,“ říká Hampl.

„Pravidla jsou pojistka proto to, abychom v realitě nemuseli testovat hranici neudržitelnosti financí. Poroto jsou pravidla důležitá. Neexistuje sice žádná vymahatelnosti, vždycky ale budeme upozorňovat na to, že kromě krátkého horizontu existuje i ten dlouhý,“ míní Hampl s tím, že debata o udržitelnosti důchodů musí nastat nyní. Pokud řešení necháme až na dobu, kdy problém nastane, bude pozdě.

Neudržitelné důchody

Pokud se významné nezmění daňové a výdajové politiky, lze očekávat náraz na dluhovou brzdu v řádu jednotek let. Od 30. let bude vlivem stárnutí populace nárůst veřejného dluhu tak razantní, že jej vzhledem k výši dluhové služby bude obtížné financovat, varuje rada.

V horizontu padesáti let totiž dle dat ČSÚ bude narůstat počet lidí v důchodovém věku. Tito lidé jsou většími konzumenty veřejných výdajů, což veřejné finance začne tlači do deficitů. Je proto třeba přizpůsobit, „Kolem roku 2060 důchodový systém vygeneruje deficit kolem čtyř procent HDP,“ vyčísluje Jan Pavel situaci, do které by se české veřejné finance dostaly, pokud by nedošlo k žádným změnám.

V současnosti má ze zemí Evropské unie velké problémy s financování důchodového systému například Itálie. Hampl proto upozornil, že hrozba neudržitelných důchodů je reálná.

Hlavní je situaci nezhoršovat

„Radíme v dlouhodobém horizontu zásah do struktury příjmu a výdajů veřejných rozpočtů. Chápeme, že situace je mimořádná. Nikdo nevolá po radikální konsolidaci. V téhle nerovnováze ji ale nesmíme zhoršovat,“ apeluje Hampl.

„Musíme rozlišit jednorázové výdaje a najít k nim jednorázové příjmy. Pracovat na redefinici toho, co má konkrétně stát dělat. Aktuálně na to stát nemá dostatečné příjmy. Musí proto něco škrtnout, a pokud to nejde, tak je třeba zvýšit daně,“ řekl Pavel.

Aktuální krizi způsobenou drahými energiemi a inflací by měl stát dle rady řešit pomocí jednorázových a přechodných opatření, míní Národní rozpočtová rada. Podle jejích zástupců jde totiž o dočasný šok. Vláda proto má pomáhat výhradně dočasnými opatřeními.