Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Autor:
  14:16
Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy. Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole ministerstva dopravy i nesoulad mezi navrženým státním rozpočtem a mezi rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci Národní rozpočtové rady ke zveřejní výroční Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a Zprávy o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti (9. října 2025) | foto: ČTK

Podle návrhu státního rozpočtu je v kapitole ministerstva dopravy vyčleněno 20,1 miliardy korun na obranné výdaje, zatímco letos to bylo pouze 136 milionů korun. Meziročně tak podle NRR dochází k extrémnímu navýšení.

„Z informací prezentovaných v otevřených zdrojích vyplývá, že do seznamu vojenských výdajů byla zařazena řada nových staveb dopravní infrastruktury. Zde je ale nutné upozornit, že stávající metodický přístup NATO umožňuje do vojenských výdajů zahrnout pouze výdaje na projekty, u kterých je primárním důvodem realizace vojenský účel,“ uvedla NRR.

Návrh rozpočtu je jako cedník, kritizuje Schillerová. Najdeme rovnováhu, říká Fiala

Podle navrženého rozpočtu by na obranu mělo jít 2,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Z toho 0,35 procenta HDP, tedy zhruba 31 miliard korun, může být nad schválené výdajové rámce a mimo pravidla pro výši strukturálního deficitu, což umožnila schválená výjimka z rozpočtových pravidel. „V žádném případě nesmí docházet k tomu, aby byla (výjimka) využívána, či dokonce zneužívána k tomu, že do rozpočtu na obranyschopnost země budou nominálně alokovány výdaje s tímto resortem nesouvisející,“ zdůraznila rada.

Problém u financování dopravy je i u SFDI. „Příjmová strana rozpočtu SFDI předpokládá vyšší příjem o 37,2 miliardy korun z dotací ze státního rozpočtu, než s jakou částkou pracuje návrh státního rozpočtu na výdajové straně,“ uvedla rada. Kritizovala také, že vláda neschválila rozpočet SFDI současně s návrhem státního rozpočtu.

Příjmy, které nesedí

Rada považuje za problematické také zvýšení příjmů rozpočtu proti prvnímu návrhu o zhruba 28 miliard korun, k němuž vláda přistoupila s ohledem na zavedení jednotného hlášení zaměstnavatele a zákona o zaměstnanosti. „Odhady očekávaných efektů opatření proti šedé ekonomice jsou již z principu velmi hrubé, značně nejisté a ve své podstatě nepřezkoumatelné, a proto by do přípravy rozpočtu a odvozování výdajových rámců neměly vstupovat,“ uvedla rada.

Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci

Vláda předložila návrh státního rozpočtu ještě před volbami, nová Sněmovna se jím tedy nemůže zabývat. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval kabinet, aby poslal návrh do Sněmovny znovu. Za vstřícné gesto by to považoval i prezident Petr Pavel. Fiala k opakovanému předložení rozpočtu důvod nevidí, zdůvodnil to tím, že strany příští koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí.

NRR dnes označila za téměř jisté, že Česko příští rok zahájí v rozpočtové provizoriu. Podle rady bude na rozhodnutí příští vlády, zda zvolí spíš menší úpravy současného návrhu rozpočtu a kratší dobu provizoria, anebo důkladnější úpravu rozpočtu, která provizorium prodlouží. Za rozpočtového provizoria by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Konec solárního boomu znamená začátek zralého trhu, shodují se odborníci

Boom domácích fotovoltaických elektráren skončil. Pokud se firmy zabývající se jejich instalací nepřizpůsobí nové situaci na trhu, nepřežijí. Mění se také chování zákazníka, shodují se energetici.

16. října 2025  13:09

Nestlé plánuje masivní propouštění, do roku 2027 má přijít o práci 16 000 lidí

Společnost Nestlé plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to...

16. října 2025  9:33,  aktualizováno  12:35

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Americký prezident pozval své donátory ze Silicon Valley, Wall Street i obranného sektoru na večeři při svíčkách v Bílém domě. Na akci, kterou uspořádal jako poděkování za podporu své ideje výstavby...

16. října 2025  10:58

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil uznávaný průvodce své hodnocení i na ubytovací služby. Letos poprvé tak představil Michelin Keys. Na...

16. října 2025

Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě

Premium

Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem ukulele. Ovšem nikoli s klasickým kurýrem, ale zavěšené pod komerčně vyráběným dronem. Myšlenka doručování...

16. října 2025

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří....

15. října 2025

Do Kolosea se vrátí kultura: památka se stane místem konání koncertů i zápasů

Římské Koloseum bude v budoucnu hostit koncerty významných popových hvězd. Oznámil to podle agentury DPA ředitel archeologického parku Simone Quilici. Ten chce více než 2 000 let starou památku...

15. října 2025  19:49

USA po dvaceti letech vypadly z desítky nejsilnějších pasů. Stále vede Singapur

Americký pas po více než dvou desetiletích vypadl z žebříčku desítky nejsilnějších pasů světa. V aktuální edici Henley Passport Indexu, který hodnotí země podle počtu destinací umožňujících držitelům...

15. října 2025

Velká obnova. Dráhy investují do rekonstrukcí vlaků téměř dvacet miliard

České dráhy plánují v letech 2026 až 2031 obnovit přes 2 600 vozidel, každý rok přistaví k plánované obnově zhruba čtyři stovky. Očekávané náklady by měly dosáhnout 19,7 miliardy korun.

15. října 2025  16:14

Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily

V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní sazba se nyní vztahuje na stavební dříví a řezivo, pětadvacetiprocentní přirážka se týká kuchyňského...

15. října 2025  15:57

Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat

Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit...

15. října 2025  15:54

