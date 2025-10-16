Podle návrhu státního rozpočtu je v kapitole ministerstva dopravy vyčleněno 20,1 miliardy korun na obranné výdaje, zatímco letos to bylo pouze 136 milionů korun. Meziročně tak podle NRR dochází k extrémnímu navýšení.
„Z informací prezentovaných v otevřených zdrojích vyplývá, že do seznamu vojenských výdajů byla zařazena řada nových staveb dopravní infrastruktury. Zde je ale nutné upozornit, že stávající metodický přístup NATO umožňuje do vojenských výdajů zahrnout pouze výdaje na projekty, u kterých je primárním důvodem realizace vojenský účel,“ uvedla NRR.
Návrh rozpočtu je jako cedník, kritizuje Schillerová. Najdeme rovnováhu, říká Fiala
Podle navrženého rozpočtu by na obranu mělo jít 2,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Z toho 0,35 procenta HDP, tedy zhruba 31 miliard korun, může být nad schválené výdajové rámce a mimo pravidla pro výši strukturálního deficitu, což umožnila schválená výjimka z rozpočtových pravidel. „V žádném případě nesmí docházet k tomu, aby byla (výjimka) využívána, či dokonce zneužívána k tomu, že do rozpočtu na obranyschopnost země budou nominálně alokovány výdaje s tímto resortem nesouvisející,“ zdůraznila rada.
Problém u financování dopravy je i u SFDI. „Příjmová strana rozpočtu SFDI předpokládá vyšší příjem o 37,2 miliardy korun z dotací ze státního rozpočtu, než s jakou částkou pracuje návrh státního rozpočtu na výdajové straně,“ uvedla rada. Kritizovala také, že vláda neschválila rozpočet SFDI současně s návrhem státního rozpočtu.
Příjmy, které nesedí
Rada považuje za problematické také zvýšení příjmů rozpočtu proti prvnímu návrhu o zhruba 28 miliard korun, k němuž vláda přistoupila s ohledem na zavedení jednotného hlášení zaměstnavatele a zákona o zaměstnanosti. „Odhady očekávaných efektů opatření proti šedé ekonomice jsou již z principu velmi hrubé, značně nejisté a ve své podstatě nepřezkoumatelné, a proto by do přípravy rozpočtu a odvozování výdajových rámců neměly vstupovat,“ uvedla rada.
Veřejné finance se uzdravují. Šetřit se ale musí dál, apelují odborníci
Vláda předložila návrh státního rozpočtu ještě před volbami, nová Sněmovna se jím tedy nemůže zabývat. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval kabinet, aby poslal návrh do Sněmovny znovu. Za vstřícné gesto by to považoval i prezident Petr Pavel. Fiala k opakovanému předložení rozpočtu důvod nevidí, zdůvodnil to tím, že strany příští koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí.
NRR dnes označila za téměř jisté, že Česko příští rok zahájí v rozpočtové provizoriu. Podle rady bude na rozhodnutí příští vlády, zda zvolí spíš menší úpravy současného návrhu rozpočtu a kratší dobu provizoria, anebo důkladnější úpravu rozpočtu, která provizorium prodlouží. Za rozpočtového provizoria by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.