Tři čtvrtiny půjdou do dopravy, nastínil Babiš Národní investiční plán

Národní investiční plán v pondělí projedná vláda. „Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika - země pro budoucnost,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny. Smyslem je podle něj shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě, vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat.

Národní investiční plán neřeší zajištění financí, je to databáze investic, podotkl premiér. „Stěžejní je to, aby se projekty připravovaly. Ne že se bude čekat, až bude vyřešené celé financování, ministr musí vědět, co má popohnat a začít chystat, i když ještě nemá peníze,“ uvedl Babiš.

Investice budou podle Babiše zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. „Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond,“ řekl premiér. Můžou vybrat konkrétní investice, které by zrealizovaly, dodal.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, který prosazovala ČSSD.

„Příští týden se bude žádat o licenci,“ řekl Babiš deníku. Míní, že banky budou mít zájem o velké investice. „Například o velkou nemocnici nebo vysokoškolský kampus, a bude to formou PPP projektu, takže to zohlední veřejné potřeby,“ předpokládá předseda vlády. Po vzoru nejvyspělejších zemí chce zapojit finanční nástroje, které propojují národní, evropské a privátní zdroje. „Ideální PPP projekt by byla dostavba dálnice z Hradce Králové do Olomouce,“ poznamenal.

Z dokumentu podle Babiše vznikne veřejně přístupná elektronická databáze. Každý se bude moci podívat, na čem se dělá, co mu tam chybí nebo naopak přijde nadbytečné.