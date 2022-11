Jak mít energetiku zelenou i bezpečnou? Sledujte konferenci Den bez kouře

Na konferenci, kterou hostí České vysoké učení technické, se experti zamyslí i nad tím, na které obnovitelné zdroje by se Česko mělo nyní soustředit. A také, jak se do přeměny energetiky mohou zapojit české firmy.

Hosté konference René Neděla, náměstek ministra průmyslu Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Pro Českou republiku bude rovněž klíčové, jak se do zelené transformace podaří zapojit automobilový průmysl s významným podílem na tuzemském HDP.

O budoucnosti bez kouře bude hovořit i šéfka české pobočky Philip Morris Andrea Gontkovičová. „Už loni jsme 99 procent našeho výzkumu a vývoje a 73 procent našich komerčních výdajů směrovali do výrobků bez kouře, do roku 2025 chceme dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci všech našich provozů a do roku 2040 pak klimatické neutrality i v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce,“ vypočítává.

Generálními partnery odborné konference Lidových novin a iDNES.cz jsou ČEZ a Philip Morris International, partnerem je i Pražská plynárenská. I jejich zástupci zhodnotí dosavadní přístup státu v energetické krizi a jeho další roli.

„Chtěl bych mluvit především o udržitelném způsobu vytápění v Praze. Snažíme se pochopit, jak bychom mohli odklonit Prahu od vytápění plynem a současně jít cestou, která je udržitelná a zelená,“ vzkázal šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Záštitu nad konferencí převzalo pražské ČVUT. Podle rektora univerzity Vojtěcha Petráčka je důležité do debat o budoucím energetickém mixu zahrnout i jádro. „Myslím si, že označení „green“ se musí rozšířit na jádro a na jadernou fúzi. Podle mého je jádro základem toho, že budeme mít energii a nebudeme špinit planetu.“