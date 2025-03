Zákaz plastových obalů zdraží zboží, varují potravináři. Předpisy jsou nejasné

Cílem nařízení je minimalizovat množství vznikajících obalů a také podpora cirkulární ekonomiky. Například se v něm říká, že všechny obaly by měly být do roku 2030 recyklovatelné. Určuje rovněž minimální obsah recyklovaného materiálu v obalech, a to podle jejich druhu a účelu.

„Tato unijní legislativa může mít vliv na ceny potravin, protože se v současnosti zvedají náklady na obaly. Jeden z hlavních problémů je i povinný podíl recyklátu v plastových obalech stanovený Evropskou unií. Již dnes je cena recyklátu vysoká, a navíc se musí dovážet. Tyto zvýšené náklady budou muset firmy promítnout do svých cen produktů,“ zmiňuje například tiskový mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.