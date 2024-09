Daň na slazené nápoje obezitu lidí nesníží, tvrdí nová studie

Pokud by se stát rozhodl zavést novou daň na slazené nápoje, udělal by podle nové studie z dílny Institutu liberálních studií chybu. U většiny států, které daň v posledních letech v EU zavedly, se totiž neprokázalo plošné snížení obezity, v ČR by navíc dopadla nejvíc na nejchudší skupinu obyvatel, která ale nemusí být nejobéznější, říkají autoři.