Čeští nanotechnologové se zlobí na stát. Vadí jim, že upřednostňuje USA

Asociace podle Kůse adresovala v půli dubna dopis vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi (za ANO), ve kterém vyzývá ministerstvo průmyslu k zapojení do legislativní úpravy zákona. Čeští výrobci podle něj kritizují i plán státu, aby americká společnost Honeywell postavila v ČR závod na výrobu respirátorů.



„Zákon o ochraně veřejného zdraví je zastaralý. Nezahrnuje možnosti použití nových inovativních technologií k prevenci šíření infekčních onemocnění. České nanotechnologické firmy disponují vedle často zmiňovaných nanovlákenných respirátorů a ústních roušek také nanotechnologiemi pro čištění vzduchu pomocí fotokatalýzy od organických nečistot včetně virů a bakterií a dalšími řešeními, která mohou významně snížit riziko nákazy infekčními nemocemi,“ uvedl Kůs.

Asociace podle něj má připraven návrh systému takzvané integrované prevence, který by měl zahrnout soubor vybraných technických a technologických opatření k preventivní ochraně veřejného zdraví.

„Oblast průmyslové sféry z hlediska zákona o integrované prevenci má ve své gesci ministerstvo průmyslu a obchodu a proto se nabízí možnost technologicky se zapojit do procesu prevence k ochraně veřejného zdraví prostřednictvím zákona o ochraně zdraví,“ uvedla asociace, která šéfa resortu průmyslu a obchodu Karla Havlíčka požádala o pracovní schůzku.

České vs. americké respirátory

Čeští výrobcům respirátorů podle Kůse vadí vládní záměr, na základě kterého by u Olomouce měla postavit americká společnost Honeywell závod na výrobu respirátorů s kapacitou pět milionů kusů měsíčně. Havlíček na začátku dubna řekl, že zástupci vlády a vedení firmy jsou těsně před uzavřením dohody, s tím že nepůjde o investiční pobídku, stát se ale zaváže odebírat část produkce.

„Čeští výrobci respirátorů se v době nouzového stavu opakovaně ptali vlády na možnost garance odběru jejich respirátorů, aby mohli investovat do nových zaměstnanců a do strojního zařízení. Pokaždé dostali odmítavou odpověď. Přes odmítavé stanovisko české vlády tuzemští nanotechnologičtí výrobci investovali desítky milionů korun do nových automatických linek a sofistikovaných strojů na výrobu nanovlákenných filtrů do respirátorů a roušek nejvyšší třídy ochrany,“ uvedla v aktuální zprávě asociace.

Web Seznam Zprávy minulý týden upozornil, že se vláda záměrem stavby závodu Honeywell zatím nezabývala. Zdržení je podle něj kvůli nesouhlasu domácích producentů. Havlíček pro web připustil, že existuje skupina dvou až tří českých firem, které též investují do výroby respirátorů, a jejich záměry chce vláda posoudit, nakolik jsou s Honeywellem srovnatelné.

„Potom to dáme do jedné kupy a řekneme, tady máme pár firem a s nimi jsme schopni se rámcově domluvit na nějakém několikaměsíčním nebo ročním odběru. Ale podmínka je taková - a to říkám všem - že se musí vejít do těch cen. Právě cena, kvalita a rychlost dodávky jsou pro nás podstatné,“ řekl Havlíček.

Levnější respirátory nižší třídy

Podle Asociace nanotechnologického průmyslu ČR vláda ospravedlňuje obchodní dohodu s Honeywellem nákupní cenou 18 až 20 korun za respirátor třídy FFP2.

„Proti nákupu respirátorů třídy FFP3 tedy vláda může během dvou let ušetřit nižší jednotky miliard korun. To, že účinnou ochranu před šířením koronavirové infekce nahrazujeme omezováním podnikání a volného pohybu, nás už letos bude stát stovky miliard korun. Jaké ztráty utrpí česká ekonomika v důsledku těchto restriktivních opatření v příštím roce a v dalších letech, je velikou neznámou. Je na zvážení, zda se nám vyplatí takto šetřit na kvalitě ochrany lidí před koronavirovou nákazou a nahrazovat ji restrikcemi,“ dodala asociace.