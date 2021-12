Mnoho Čechů na slevy po Vánocích nečeká. Nakupuje už před svátky

Nejčastěji míří do obchodů za nákupem oblečení, bot a elektroniky. Vyplývá to z průzkumu Instant Research pro Provident Financial mezi pět set respondentů.

„Průzkum potvrdil, že Češi si povánoční nakupování sice oblíbili, ale lednové slevy nijak zásadně neovlivňují jejich nakupovací zvyklosti před Štědrým dnem,“ uvedl finanční ředitel Provident Financial Luboš Kratochvíl.

To, že lidé v lednu utrácejí vlastní úspory, nemusí být podle něj důkazem nákupní horečky, ale promyšleného plánování výdajů z rodinného rozpočtu. Pokud vědí o něčem, co potřebují koupit, ale počkají na povánoční slevy, mohou výrazně ušetřit a vejít do nového roku se zdravými financemi, doplnila mluvčí firmy Kateřina Jarošová.

Zatímco v předvánočním čase lidé nakupují dárky pro své blízké, v povánočních nákupech myslí spíše sebe. Jakkoli povánoční euforie pobízí k nezřízenému utrácení, průzkum potvrdil, že Češi se v tomto směru drží spíše zpátky. V povánočních výprodejích nejčastěji utratí částku do pěti tisíc korun.

„Je celkem překvapivé, že častěji ve výprodejích nakupují muži, kteří přiznali, že v lednových výprodejích utratí více než ženy. Nejčastěji pak od pěti tisíc do deseti tisíc korun,“ uvedla Jarošová.

Ani obsah lednových nákupních košíků není nijak překvapivý. Nejčastěji v nich končí oblečení a obuv (53,5 procenta), elektronika (33,1 procenta) a sportovní vybavení (18,9 procenta).