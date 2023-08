Levněji už je ve všech sousedních zemích. Ale ceny v Česku klesnou, říká ekonom

Podle dat České spořitelny vzrostl objem karetních transakcí v porovnání s loňským rokem o 29 procent . Ve svém příspěvku na sociální síti X píšete, že se tak kauza cash only týká jen minima restaurací. Ale číslo nám říká, že Češi v restauraci celkově utratí víc, což zvláště v době rychlého zdražování nemusí nutně znamenat, že celá kauza kolem nepřijímání karet je mýtus. Jak jste tedy ke svému závěru došel?

Máte pravdu, že to číslo jasně neříká, jak to s kauzou nepřijímání karet je. Můj názor se však zakládá na dvou pozorováních. Tím prvním je, že jsme v restauracích v červenci zaplatili kartou o 29 procent více než loni. Přitom ceny v restauracích v průměru vzrostly „jen“ o 12 procent.

Zároveň výběry z bankomatů vzrostly meziročně jen o dvě procenta, tedy výrazně pod inflací. Pokud by tedy teď v létě byl nějaký problém v tom, že by skutečně ve velkém restaurace nechtěly přijímat karty, tak by lidé museli zaplatit hotovostí, kterou by nejprve potřebovali vybrat z bankomatu. A to se neděje. Naopak. Rychle rostou platby kartou a Český statistický úřad ukazuje, že reálné tržby restaurací meziročně zhruba stagnují. Jediný způsob, jak tato čísla spojit, je konstatovat, že se letos více platí kartou a méně hotovostí ve srovnání s loňským rokem. Takže můžeme mít pocit, že přibývá nápisů „přijímáme jen hotovost“, ale kartou platíme častěji. Může to být i proto, že raději jdeme na jídlo a pivo tam, kde tu kartou přijmou.