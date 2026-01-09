S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum

  18:00
Stále více zákazníků v Česku si při nákupech nechává poradit od umělé inteligence. Alespoň jednou za měsíc ji využívá téměř třetina populace, nejčastěji mladí. Zároveň však k jejím doporučením přistupují s opatrností a informace si často ověřují, zjistil nový průzkum společnosti Incomind.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Průzkum se zaměřil na to, jak Češi umělou inteligenci používají, zda jim pomáhá při nákupním rozhodování a jakou roli hraje v celém nákupním procesu. Z výsledků vyplývá, že AI má v české společnosti spíše pozitivní image, a to zejména mezi mladšími ročníky a muži. Téměř polovina lidí ji vnímá kladně, třetina neutrálně a jen zhruba šestina negativně.

Za aktivní uživatele, kteří umělou inteligenci využívají několikrát týdně, lze označit 45 procent Čechů mladších 70 let. Čtvrtina z nich s AI pracuje dokonce denně. Dalších 18 procent ji používá alespoň občas. Tito uživatelé mají zpravidla zkušenost s více nástroji zároveň, obvykle v průměru se dvěma až třemi.

Nejrozšířenějším nástrojem je ChatGPT, který používá 58 procent aktivních uživatelů. Následují Gemini, Copilot a Meta AI. ChatGPT je zároveň nejlépe hodnoceným nástrojem z hlediska ochoty doporučit jej ostatním. Převládá přitom používání bezplatných verzí, placené nástroje využívá zatím jen zhruba desetina Čechů, často díky tomu, že jim je hradí zaměstnavatel.

AI využívá již polovina firem v Česku, o třetinu víc než před rokem, ukázal průzkum

Výrazně roste i role umělé inteligence při samotném nakupování. Jako konzultanta při výběru zboží či služeb ji alespoň jednou za měsíc využívá 31 procent lidí.

„Muži se při tom obracejí na AI mnohem častěji než ženy, ještě výraznější je ovšem diferenciace podle věku, kdy alespoň jednou za měsíc použije AI při nakupování každý druhý Čech ve věku 16 až 24 let, ale pouze každý osmý v kategorii 55 až 69 let,“ uvádí Tomáš Drtina, jeden z autorů průzkumu.

Využíváte AI k nákupům?

Přestože se AI stává běžným pomocníkem, důvěra v její výstupy zůstává omezená. Pouze 37 procent uživatelů ji považuje za důvěryhodný zdroj informací, přičemž jako velmi důvěryhodnou ji hodnotí jen čtyři procenta dotázaných. Ještě skeptičtější jsou lidé k chatbotům přímo na webech obchodníků. Přesnost informací si 61 procent uživatelů ověřuje často, 11 procent dokonce pokaždé.

S takzvanými AI nákupními asistenty se v posledním roce setkalo 38 procent Čechů. Více než polovina z nich je ochotna je využít alespoň k porovnávání nabídek před nákupem a téměř čtvrtina by v některých případech nechala umělou inteligenci nákup i dokončit.

„Od AI nákupních asistentů očekávají zákazníci zejména možnost porovnávat ceny, ochranu před podezřelými nabídkami, rychlé odpovědi na otázky o produktu či službě, ale třeba i porovnání vlastností produktů či analýzu a shrnutí uživatelských recenzí,“ doplňuje František Trunec ze společnosti Incomind.

POUŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍCH NÁSTROJŮ AI
NástrojPoužívá několikrát za týdenPoužívá méně častoPoužívá celkově
ChatGPT35 %23 %58 %
Gemini13 %17 %31 %
Copilot9 %10 %20 %
Meta AI6 %11 %18 %
Perplexity2 %3 %5 %
DeepSeek1 %2 %3 %
Grok1 %2 %3 %
Claude1 %2 %3 %
Zdroj: Incomind

Nejvyšší míru důvěry mají lidé v nákupy s využitím AI u elektroniky, knih, volnočasových aktivit, zábavy nebo dovolených. Naopak nejmenší ochotu svěřit se umělé inteligenci vykazují u nákupu aut a finančních produktů, jako jsou úvěry, investice či pojištění. Celkově přitom platí, že lidé, kteří AI při nákupech aktivně používají, jí důvěřují výrazně více než zbytek populace.

S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum

Konec britských pubů, naříkají hospodští nad novou daní. Hrozí stávkami i zavřením

Hosté baru v londýnské čtvrti Kensington. (30. května 2017)

Provozovatelé restaurací ve Velké Británii bijí na poplach a hrozí stávkou kvůli chystanému zvýšení daní. Nové sazby jim podle propočtů oborové organizace zvýší roční odvody o 12 tisíc liber, což by...

8. ledna 2026

Rok 2025 určil náš směr na další dekádu, říká investiční partner Rockaway

Jan Jírovec - šéf společnosti Rockaway

Pro investiční skupinu Rockaway Capital byl rok 2025 přelomový. V tiskovém prohlášení to uvedl Jan Jírovec, investiční partner skupiny, který v ní působí od jejího založení v roce 2013. „Byl to rok,...

8. ledna 2026  15:44

