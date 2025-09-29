Důležité nákupy z počítače, ty emoční z mobilu. Preference Čechů se mění

Veronika Doskočilová
I když by se mohlo zdát, že nákupy na webu provádějí Češi vždy stejně, dokážou technologické firmy vystopovat zajímavé rozdíly. Ty se týkají jak vyhledávání různých druhů sortimentu, tak i toho, jak nakonec zákazníci vytoužené zboží nakoupí: zda z počítače či z mobilu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Při návštěvě internetových volí Češi vždy jednu ze dvou strategií. „Buď se proklikají kategoriemi až na sortiment, o který mají zájem, a pak listují stránkami jako katalogem, nebo použijí vyhledávací řádek,“ říká Gejza Nagy, zakladatel a CEO technologické firmy Luigi’s Box.

V případě, že použijí vyhledávací řádek, je naopak vůbec nezajímá, do které kategorie obchodník dané zboží zařadil. „Očekávají, že ho pomocí vyhledávání najdou rychle a spolehlivě,“ dodává Nagy.

Tržby českých obchodníků zrychlily růst, daří se hlavně e-shopům

Zmíněný vyhledávací řádek dominuje v situacích, kdy zákazníci hledají knihy nebo hry. Právě zadáním slov hledá zmíněné zboží 25 procent návštěvníků. Druhá oblast, kde se vyhledávací řádek hodí Čechům více než proklikávání kategoriemi, jsou léky a zdravotnické potřeby. V takovém případě ho preferuje dvacet procent návštěvníků.

„U knih a léků je primární jejich obsah či účinek. Nezáleží, jak vypadají. Nakupující přitom znají tituly, autory nebo prodejní názvy, takže použít vyhledávací políčko je velmi rychlé,“ vysvětluje Nagy.

Naopak v případě vyhledávání nábytku, módy a luxusního zboží zákazníci nevyužívají vyhledávací řádek téměř vůbec, a to v méně než desetině případů.

„Oblečení, šperky nebo vybavení domácnosti naopak vybírají právě podle toho, jak vypadají, přičemž si zároveň mohou užívat i samotné brouzdání e-shopem,“ popisuje změny v nákupním chování Nagy. Právě v případě módy nebo nábytku často ani není jasné, jak se jmenují, jelikož každý obchodník používá trochu jinou terminologii.

Při vyhledávání zboží vede počítač nad mobilním telefonem. Zatímco na počítači hledá mezi segmenty okolo sedmnácti procent návštěvníků, v případě mobilního telefonu je to jen čtrnáct procent. „Menší počet uživatelů vyhledávajících na mobilech lze vysvětlit dvěma hlavními důvody. E-shopy se na mobilech zobrazují jinak rozložené a vyhledávací řádek na mnoha z nich není hned vidět,“ myslí si Nagy.

Češi nakupují online jako o závod. V Evropě jsou na špici

Tomu odpovídá i opakující se scénář, kdy lidé nejdříve procházejí e-shop náhodně, a konkrétní zboží, o které mají zájem, si později otevřou na počítači. A tam právě pomocí vyhledávacího řádku přejdou přímo na konkrétní produkt a následně nakoupí. Největší rozdíl je u léků a zdravotnických potřeb, kde počítač využívá 23 procent nakupujících, ale mobil jen čtrnáct procent nakupujících.

Zmíněné pravidlo však neplatí v případě kosmetiky. Tu na počítači vyhledává čtrnáct procent Čechů a na mobilu pak patnáct procent. Neplatí to však jen u ní.

„Obecně jde o ,jednodušší’ produkty jako kosmetika, doplňky stravy, drobné vybavení domácnosti, případně oblíbené potraviny. To jsou produkty, které lidé rádi nakoupí i z mobilu,“ říká Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates.

Záleží na věku i pohlaví

U většiny e-shopů se podíl návštěv z mobilů pohybuje od 50 do 75 procent. Nákupy ovšem toto číslo téměř nikdy nekopírují. Podíl nákupu z klasických počítačů bývá vždy vyšší. „Je to logické. Lidé se totiž na mobilu prohlížejí, objevují a pak z počítače nakoupí,“ vysvětluje Benatzky. Tento trend pak mírně obrací možnost platby přes Apple Pay a Google Pay.

Nákupy z telefonu v praxi představují i typické rychlé a emoční nákupy. A roli hraje i věk či pohlaví. „Častěji mobil využívají ženy (74 procent), lidé se základním vzděláním (78 procent) a partneři s dětmi (80 procent),“ říká Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí ze společnosti ESET.

Využívání mobilního telefonu pak s věkem klesá. Ve věkové kategorii ho využívá jen 34 procent osob. Muži naopak mobil nepreferují. „Stolní počítače vedou u mužů (56 procent), tablety pak u žen (12 procent). Tablety jsou také výrazně častěji pro nákup zastoupeny u respondentů ve věku 18 až 24 let (20 procent) a ve věkové skupině 55 až 64 let (16 procent),“ dodává Pelc.

Ačkoli však obecně bývá ze stolního počítače vytvořeno více objednávek, je potřeba, aby měli obchodníci i tak optimalizovaný web pro mobilní telefony.

„Kdo dnes nemá takzvaný responzivní design stránek, ztrácí obrovské množství objednávek nejen přímo odrazováním zákazníků, ale také penalizací ze strany internetových vyhledávačů,“ uzavírá Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

