Do obchodu pro maso, ovoce a zeleninu. Češi opět více plní košíky

„Nárůsty zaznamenáváme zejména u mléčných výrobků, vajec, čerstvého masa nebo zeleniny. Výrazně vzrostl také prodej kávy a čaje. Zdaleka největší nárůsty, a to v řádu desítek procent, zaznamenáváme u ovoce, kdy se zákazníci snaží posílit svoji imunitu. Jako přímý důsledek uzavření restaurací jsme v tomto týdnu zaznamenali výrazný růst poptávky po víně,“ říká mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Podobně je na tom i hypermarket Globus. „Roste ale i poptávka po hotových jídlech. Předpokládáme, že další nárůst se odehraje o víkendu, kdy vedle potravin bude zvýšený zájem také o pivo nebo víno,“ tvrdí mluvčí Lutfia Volfová.

Podle obchodníků jsou však zásoby dobré a případný zvýšený zájem dokážou uspokojit. „Po jarních zkušenostech již nyní předzásobujeme prodejny vybraným trvanlivým zbožím i kosmetikou,“ dodává mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

Zákazníci vládní nařízení až na výjimky dodržují

V uzavřených prostorách platí povinnost nošení roušek. Lidé by si při vstupu do obchodů měli dezinfikovat ruce. V některých úsecích, jako je pečivo, by měli využít jednorázové rukavice. Do prodejen mohou vstupovat maximálně po dvou a měli by dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních.

Podle řetězců lidé vládní opatření v obchodech dodržují. „Jen ve zcela ojedinělých případech se stane, že na zakrytí dýchacích cest musejí naši pracovníci zákazníky upozornit, vše však je zcela v klidu a lidé domluvu respektují,“ řekla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

O zavedení nákupní doby pro seniory, jako tomu bylo při první vlně pandemie nemoci covid-19, vláda podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly nyní neuvažuje. Mnoho seniorů na jaře nakupovalo mimo vyhrazený čas a přínos tohoto opatření nebyl velký.