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Česko jako země slev. Akce tvoří většinu útrat za potraviny a drogerii, říká průzkum

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  9:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav PancerMAFRA

Slevy zůstávají pevnou součástí českého nákupního chování. Češi patří mezi evropské lídry v nakupování v akcích a podíl nákupů ve slevách dál roste. Podle průzkumu společnosti NielsenIQ připadá téměř 58,6 procenta tržeb za potraviny a drogistické zboží v Česku na promoční prodeje, to je o 1,7 procentního bodu více než ve stejném období loňského roku.

„Největší promoční akce a nejvíce nákupů ve slevách jsou v posledních osmi týdnech v roce. Můžeme očekávat, že procenta ještě porostou,“ uvedl na tiskové konferenci Karel Týra, generální ředitel NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Nejvyšší závislost na slevách podle něj vykazují máslo a margaríny, káva, kuchyňské oleje, energetické nápoje a tvrdý alkohol. V těchto kategoriích se ve slevách prodává kolem dvou třetin až tří čtvrtin zboží. Nejnižší podíl promočních prodejů mají například voňavky, čisticí prostředky nebo balený chléb, kde se v akcích prodává zhruba třetina zboží.

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Mezi kategorie, u nichž meziročně nejvíce vzrostla promoční závislost, patří podle Týry například vejce, smetany, dětská péče a mléko. Promoční závislost se podle něj naopak meziročně snížila například u másla.

Podle Týry roste také ochota Čechů měnit obchod. V průzkumu 37 procent lidí uvedlo, že často mění obchod kvůli zajímavé reklamě nebo promočním akcím. Loni to bylo 32 procent, předloni 31 procent.

„Češi mají slevy rádi a obchodníci jim je nabízejí, protože o zákazníka tvrdě soutěží. Právě silná konkurence drží ceny pod tlakem,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a vymezil se proti snahám o regulaci cen, která by podle něho mohla vést k růstu cen.

„Ve chvíli, kdy to politici pokazí zbytečnou regulací, to bude znamenat, že ochota utrácet bude menší a může to zbrzdit českou ekonomiku,“ zmínil Prouza na tiskové konferenci.

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