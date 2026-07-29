„Největší promoční akce a nejvíce nákupů ve slevách jsou v posledních osmi týdnech v roce. Můžeme očekávat, že procenta ještě porostou,“ uvedl na tiskové konferenci Karel Týra, generální ředitel NielsenIQ pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Nejvyšší závislost na slevách podle něj vykazují máslo a margaríny, káva, kuchyňské oleje, energetické nápoje a tvrdý alkohol. V těchto kategoriích se ve slevách prodává kolem dvou třetin až tří čtvrtin zboží. Nejnižší podíl promočních prodejů mají například voňavky, čisticí prostředky nebo balený chléb, kde se v akcích prodává zhruba třetina zboží.
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Mezi kategorie, u nichž meziročně nejvíce vzrostla promoční závislost, patří podle Týry například vejce, smetany, dětská péče a mléko. Promoční závislost se podle něj naopak meziročně snížila například u másla.
Podle Týry roste také ochota Čechů měnit obchod. V průzkumu 37 procent lidí uvedlo, že často mění obchod kvůli zajímavé reklamě nebo promočním akcím. Loni to bylo 32 procent, předloni 31 procent.
„Češi mají slevy rádi a obchodníci jim je nabízejí, protože o zákazníka tvrdě soutěží. Právě silná konkurence drží ceny pod tlakem,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a vymezil se proti snahám o regulaci cen, která by podle něho mohla vést k růstu cen.
„Ve chvíli, kdy to politici pokazí zbytečnou regulací, to bude znamenat, že ochota utrácet bude menší a může to zbrzdit českou ekonomiku,“ zmínil Prouza na tiskové konferenci.