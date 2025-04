Na jehly a stříkačky z Číny až 245 procent. Trumpova cla se sečetla s Bidenovými

Clo na dovoz z Číny do Spojených států nyní v některých případech dosahuje až 245 procent. Podle listu The New York Times se sazba týká injekčních stříkaček a jehel. Kromě nových cel ve výši 145...