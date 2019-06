Nákupní horečka nekončí. Do Česka se hrnou zahraniční značky, hlavně módní

14:54 , aktualizováno 14:54

Značek působících na českém trhu rychle přibývá. Za posledních pět let zamířilo do ČR 120 zahraničních značek, přičemž odešlo jich pouze dvě desítky. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti CBRE, podle které jde o potvrzení, že český maloobchodní trh je ve velice dobré kondici. Do Česka míří hlavně prodejci módy.