Odpolední program určený dětem začne ve 13 hodin dopravně-vzdělávacími aktivitami organizace Bezpečně na silnicích. Edukativní program Markétina dopravní výchova potrvá do 19 hodin. Připravené budou také sportovní aktivity Gymnathlon.cz, malování na obličej, ledová tříšť a popcorn. Od 14 do 21 hodin dostanou členové POP Family prosecco zdarma. Večerem bude provázet DJ Topic.
Výprodej se bude týkat oblečení, obuvi, školních potřeb i sportovního vybavení. Mezi zapojenými obchody jsou Adidas, Meatfly, Tefal, Nike, Guess Kids, Film & Hero Kid’s Wear a CCM.
Mezi zajímavé zlevněné produkty patří kabelka Calvin Klein, která zlevnila z 2 750 na 990 korun. Automatický kávovar Krups stojí místo 20 999 korun 10 499 korun. Pánský oblek Anthony’s London vyjde na 6 980 korun namísto 13 980 korun. Balerínky Baldinini jsou zlevněné z 8 520 na 2 999 korun. Zlevněné jsou také vybrané oděvy, obuv, dárkové balíčky či skleničky.
Za nákupy v outletových obchodech v celkové hodnotě nejméně 1 000 korun mohou návštěvníci jednou zatočit kolem štěstí. Při nákupu za nejméně 5 000 korun se mohou zákazníci zapojit do soutěže o vouchery od Amazing Places. Ve hře budou také dárkové poukázky do POP Airport, věcné ceny od obchodů a partnerů či vstupenky do Majalandu a Dinosauria Museum Prague.
Atrakce nejen pro děti
Při nákupu nad 1 000 korun lze v pátek 14. srpna získat vstup do Majalandu za poloviční cenu. Zábavní park nabízí vnitřní i venkovní atrakce. Děti se zde setkají s postavami Májou a Vilíkem. Kapacita parku je omezená. Při jejím naplnění bude vstup dočasně uzavřen.
Dinosauria Museum Prague nabídne komentované prohlídky v 11, 13, 15, 17 a 19 hodin. Expozice zahrnuje kostry dinosaurů staré až 154 milionů let, modely v životní velikosti a sbírku minerálů. V provozu budou hry ve virtuální realitě, včetně novinky Extreme Mission. Součástí programu bude také burza minerálů a fosilií.
Pro malé děti je určený Hopsaland. Má tři nafukovací hrady, bazén s míčky, herní zónu s měkkými geometrickými tvary a kreativní část.