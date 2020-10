Generace 60+ objevuje nakupování na internetu, přinutila je pandemie

Paní Zdeňce je 86 let a žije v ­menší obci. Ačkoliv by si mnozí mohli myslet, že vzhledem ke svému věku neumí používat ani počítač, ve skutečnosti podobně jako její vnuci a vnučky ráda nakupuje online.

„Je pro mě náročné lítat po obchodech, ráda proto na internetu nakupuji dárky a hračky pro pravnoučátka. Všechno si tam v klidu prohlédnu. Teď jsem naposled nakupovala záclony a jsem s nimi moc spokojená,“ popisuje.

Nákupů oblečení se obává, ale osušky nebo pantofle už také online pořídila. Často také navštěvuje lékárny na internetu.

Seniorů, jako je paní Zdeňka, přibývá. Přirozený vývoj navíc urychlila epidemie. Potvrzují to banky i samotní obchodníci.

„Počet klientů starších šedesáti let platících kartou na internetu dlouhodobě roste, meziročně řádově o čtvrtinu, nejvyšší nárůst byl v dubnu, v porovnání s jinými věkovými skupinami roste tato skupina klientů nejrychleji,“ říká Monika Truchliková, manažerka Platebních metod v KB.

Trend digitalizace u dříve narozených zaznamenali i v České spořitelně. Zde evidují 300 tisíc klientů, kteří před pandemií vůbec kartu nepoužívali, případně ji používali jednou za měsíc pro výběr hotovosti z bankomatu nebo k ojedinělému zaplacení v obchodě.

Z těchto klientů 30 procent začalo v průběhu pandemie platební kartu používat alespoň jednou týdně, mnozí i pro platby v internetových obchodech. „Zajímavé je, že každý třetí ze skupiny klientů, kteří v pandemii začali používat kartu, je starší 60 let,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Podle pravidelného průzkumu Future Consumer Index společnosti EY v Česku změnila během pandemie způsob nakupování asi třetina populace. Z těchto zhruba třiceti procent Čechů se do online prostředí přesouvá asi polovina.

Největší podíl v přesunu je však vidět u mladých lidí do 30 let. „Ovšem změny způsobené pandemií a strach o zdraví přiměl i nakupující nad 60 let a seniory více nakupovat online – téměř čtvrtina seniorů přesunula své nákupy nepotravinového zboží na internet,“ říká Lenka Vaněk, vedoucí poradenství pro spotřební zboží a retail v EY s tím, že deset procent seniorů začalo nakupovat online potraviny.

Starší vědí, co chtějí

Pro mladší generaci jsou e-shopy přizpůsobené, něco jiného to je s generací 60+. Někteří online prodejci vyšli proto seniorům vstříc. Týká se to především těch, kteří prodávají potraviny.

Například Rohlik.cz má speciální program, který je určený pro seniory. V rámci něj mohou využít přinesení nákupu až ke dveřím, platit hotově či zavolat na infolinku a požádat o pomoc s objednávkou po telefonu.

„Počet seniorů coby zákazníků v našem klubu Rohlík bez bariér (65+), se během jara zdvojnásobil. Během léta se aktivita těchto zákazníků snížila, ale aktuálně jsme téměř na stejném počtu zákazníků jako v dubnu,“ potvrzuje mluvčí společnosti Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Speciální nabídku s dezinfekcemi či hotovými jídly pro seniory či invalidní důchodce rozjel také konkurenční Kosik.cz. „Košík podle odhadů v současnosti rozveze zhruba každý pátý nákup do domácnosti seniorů nebo lidem, kteří o seniory pečují,“ říká mluvčí společnosti František Brož a doplňuje, že znatelné je to především v Praze.

Nárůst zákazníků ze starší generace se však netýká pouze potravin. „Vidíme to jak na počtu návštěv, tak i na uskutečněných nákupech. Pro tuto skupinu zákazníků je typické, že k nám na web nechodí tolik pro inspiraci, ale přesně vědí, co hledají,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí e-shopu Mall.cz s ­tím, že senioři u nich pořizují prakticky vše od zdravotnických potřeb přes objemné drogistické zboží až po krmivo pro domácí mazlíčky.

Digitální přechod zaznamenal i­ další z velkých hráčů na trhu. Alza eviduje o 51 procent více nových zákazníků ve srovnání s loňskem, a 21 procent už od té doby znovu u tohoto prodejce nakoupilo. „Příjemně nás překvapilo, že se Alza těší narůstající oblibě lidí starších 65 let. Ze všech věkových skupin je nárůst jejich zájmu meziročně nejvyšší,“ uvádí mluvčí společnosti Daniela Chovancová. O 400 procent se zvýšil také počet seniorů, kteří nakupují u prodejce elektroniky Datart.

Na věku nezáleží

To, že generace 60 plus se nebojí používat nové technologie, potvrzuje Tomáš Hubálek z platformy Moudrá Sovička, který učí na kurzech starší generaci používat chytré telefony a tablety, dříve i počítače. Za podpory některých městských částí Prahy také provozuje službu Hodinový ajťák, na kterého se mohou senioři obrátit s­ dotazy a potížemi s počítači a mobily.

„Když jsme před pěti lety začínali, učili jsme seniory, co je levé a pravé tlačítko myši. To už dneska nemusíme. Kurzy základního ovládání počítače už nenaplníme a dneska jezdíme po Česku a učíme je pracovat na dotykových telefonech,“ říká.

Podle něj se senioři mají chuť učit a to, jak rychle si osvojí nové dovednosti ,nezáleží na věku. „Učím třeba 96letou paní, která umí na chytrém mobilu úplně skvěle, a pak učím pána, kterému je šedesát a hodně s ním musíme pracovat, takže za mě věk není důležitý,“ popisuje.

Seniory nejvíce zajímá, jak používat moderní formy komunikace jako třeba WhatsApp, samotný internet a také online mapy, které hojně využívají při výletech. Od jara také řeší s lidmi v důchodovém věku častěji i to, jak na nákup potravin či jak používat internetové bankovnictví. Senioři se rovněž ptají, zda je to bezpečné.

„Protože neměli možnost jít na jaře do obchodu, byl na ně vyvíjen tlak víc se tomu věnovat. Ale že by to bylo ve velkém, to nemám pocit. Myslím, že jsou rádi, že do toho kamenného obchodu jít mohou,“ odhaduje Hubálek.