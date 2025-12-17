Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

Veronika Doskočilová
Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých přípravků na akutní potíže, ale například i u aktuálně zlevněných produktů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DoDo

Důležitou roli hraje takzvané slotové doručování, kdy si zákazníci nechávají dovézt léky v konkrétním časovém okně. „Doručení volně prodejných léčiv až domů v konkrétní hodinu ocení především zákazníci s akutními problémy, kteří nemohou nebo nechtějí vyrazit do lékárny,“ říká Peter Menky, provozní ředitel společnosti DODO.

Nejpreferovanější čas doručení je podle statistik obecně mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou ve všední dny a následně pak časové okno po šesté večer. „Sílí i poptávka po víkendovém doručení,“ dodává Menky.

Neplatí to ovšem plošně pro celé Česko. V Praze je podle společnosti DODO čas po čtrnácté hodině nejpreferovanější, ale například v Ostravě je skoro nejméně využívaný. Důvod je poměrně jednoduchý. V Praze je podstatně vyšší podíl kancelářských profesí a lidí, kteří přes den nejsou doma.

Rub a líc zdravotnictví: ve výdajích na prevenci zaostává, vyniká moderními léky

„Doručení do práce je proto pro mnoho zákazníků přirozenou volbou. A právě slot mezi 14:00 až 16:00 bývá často prvním dostupným časem při dovážce ještě tentýž den,“ říká Marek Šimoník, vedoucí e-commerce lékárny Dr. Max.

V Ostravě oproti tomu panuje jiný denní rytmus, převažuje podíl manuálních profesí a směnných provozů. „Jde o sociodemografický rozdíl, nikoliv o jednoznačné pravidlo – v datech nesledujeme, zda zásilka míří domů, nebo do zaměstnání, pracujeme pouze s časovými preferencemi,“ popisuje Šimoník.

Slotové doručení často volí zákazníci i kvůli povaze daných přípravků. „Některé léky je nutné držet v chladu, jiné jsou třeba určeny k okamžité spotřebě,“ vysvětluje Menky.

Vyšší cena i šance na doručení

Částka, kterou zákazníci při dovážce léků utratí, se také liší v závislosti na lokalitě. Nejvíce utrácejí zákazníci v Praze. Průměrná výše objednávky tam činí 1 100 korun. V Ostravě se průměrná objednávka pohybuje okolo 700 korun. V Praze je mimo jiné statisticky větší kupní síla. Dalším důvodem může být pozdější nástup možností slotového doručení.

„V Praze jsme začali s rozvozem dříve než v Ostravě, Pražané si tak už na výhody slotového doručení zvykli a nenakupují jen urgentní potřeby, ale vyřeší při nákupu více věcí najednou,“ myslí si Šimoník.

Zároveň jsou výrazně dražší on-line objednávky oproti nákupům na kamenné pobočce lékárny. „Obecně lze říct, že průměrný on-line košík je zhruba o poloivnu větší než ten offline,“ popisuje Šimoník. Stejný trend pozorují i jiní prodejci.

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

„Průměrná hodnota objednávky se slotovým doručením je přibližně o dvacet procent vyšší než u standardní dopravy,“ říká Petr Toupal, šéf Pilulka.cz. Zákazníci v těchto případech nakupují více položek a dražší produkty.

Dr. Max navíc uvádí, že u slotového doručení je nedoručených zásilek o 30 procent méně než u jiných způsobů dopravy. To potvrzuje i Toupal: „Slotové doručení dlouhodobě vykazuje nejnižší míru nedoručených zásilek,“ dodává.

Konec domácího vězení

Důvodem je nekompatibilita doručovacích služeb, Češi si chtějí doručení balíčku naplánovat podobně jako například návštěvu řemeslníka nebo servisního technika. Tedy na konkrétní den a čas. „Nižší počet nedoručených zásilek u slotového doručení je logický důsledek toho, že zákazník konečně není v pozici ,domácího vězení’,“ myslí si Alexandra Hůlková, Group Head of Marketing v DODO.

Tradiční model totiž vypadá tak, že zákazník buď čeká doma celý den, kdy dopředu neví, zda doručovací služba s balíčkem dorazí dopoledne, odpoledne, na večer nebo vůbec. Pro mnoho lidí to v praxi znamená měnit plány, hlídat telefon a doufat, že se kurýr trefí do okamžiku, kdy se to zákazníkovi bude hodit. „A přesně v tom vzniká nejvíc nedoručených zásilek – čistě z nekompatibility života a neurčitého okna doručení,“ poukazuje Hůlková.

Lékárny Pilulka má ozdravit až 80 milionů korun od firmy podnikatele Čupra

Větší míra nedoručených zásilek je oproti slotovému doručování překvapivě i v případě doručení do výdejního boxu. „U boxů se míra nedoručení pojí spíše s tím, že zákazník zásilku nevyzvedne včas a nestihne lhůtu pro uložení,“ vysvětluje Toupal.

V zimním období Češi podle dat Pilulka.cz nejvíce objednávají přípravky na imunitu. „Jedná se zejména o vitamín D, C a komplexní multivitaminy, doprovázené léky na nachlazení a horečku, pastilkami a sirupy na kašel či nosními spreji,“ vyjmenovává Toupal. Prodeje ale rostou i u produktů na podporu spánku a regenerace.

Na jaře zase roste poptávka po jiném zboží. „V jarní sezoně se často prodávají i obojky pro psy a kočky proti klíšťatům, v letní zase opalovací produkty,“ konstatuje Šimoník.

