Jde přitom o dlouhodobou záležitost. „Dlouhodobě vidíme trend v nárůstu počtu i objemů online plateb na úkor plateb kartou v prodejnách,“ říká Jan Švirk, expert na platební řešení v České spořitelně. Zde se za poslední rok zvýšil podíl plateb kartou online na celkovém objemu plateb kartou o pětinu. „Aktuálně je více než 30 procent objemů plateb našimi kartami uskutečněno online,“ dodává.

Oproti Evropě jsou navíc Češi na špici. „Češi patří mezi evropské premianty v online nakupování,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. Nákupy online totiž provádí devadesát procent Čechů, přičemž jsou mnohem aktivnější, než průměrný Evropan.

V Česku totiž nakoupí třikrát měsíčně online 57 procent Čechů, evropský průměr je přitom 51 procent. Češi výrazně více dávají přednost tomu, co je pro ně rychlejší a jednodušší. „Významnou roli hraje možnost objednat zboží kdykoliv a vyzvednout podle svých potřeb ve stále hustší síti výdejen a výdejních boxů,“ myslí si Jana Lvová.

Pohodlí, rychlost a bezpečnost

Že jsou Češi nad průměrem není pro experty překvapivé. Před více než deseti lety byli zase průkopníci v oblasti platebních inovací, „V Evropě nevídaným způsobem si osvojili bezkontaktní placení, poté rychle začali využívat bankovní identitu a nyní se masivně přesouvají k využívání nositelné elektroniky i v placení,“ dodává Jana Lvová.

Platbu kartou dokonce řada z nich vyžaduje. „Až devatenáct procent lidí by přešlo ke konkurenci, pokud by u svého oblíbeného obchodníka nenašli možnost platby kartou,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku.

I tady se však ukazuje, že významným faktorem je i věk, který se odráží na ochotě zkoušet různé platební metody. „Zatímco mladí lidé ve věku 18–26 let platí kartou online v 94 procentech případů, ve skupině 54–65 let je to 75 procent,“ dodává Polák.

To se však postupně může změnit. V meziročním srovnání nejvíce poskočil právě počet zákazníků, kteří nakoupí na internetu alespoň jednou za týden. Zatímco předloni takto nakupovalo jen 16 procent zákazníků, v roce 2024 to bylo už 22 procent. „Zákazníci oceňují především pohodlí, rychlost a bezpečnost, které jim online nákupy přinášejí,“ dodává Jana Lvová.

Zajímavé je i to, jakou platební metodu Češi při online nákupech preferují. Dominuje platební karta, kterou při nákupech přes internet preferuje 75 % zákazníků. Mění se ale způsob jejího využití. Těch, kteří by klasicky „po staru“ zadávali číslo platební karty do platební brány, ubývá. A naopak roste zájem o digitální peněženky a metoda „kup teď, zaplať později“. Zatímco v roce 2022 takovou možnost využívaly jen tři procenta nakupujících, v roce 2024 to bylo už pět procent.

Na pozoru před kyberhrozbami

Roste také využití mobilních aplikací různých obchodníků. Na ty spoléhá už 43 procent nakupujících. Nákup přes aplikaci obchodníka totiž celý proces často urychlí a zjednoduší. Kupující už nemusí manuálně zadávat číslo karty, hledat peněženku a nebo fyzickou kartu.

Právě to je podle průzkumu často důvodem, proč Češi nákup nedokončí. Zadávání údajů z platební karty odradí od nákupu čtvrtinu zákazníků. „Manuální zadávání čísla karty patří mezi hlavní faktory, které lidem při online nakupování vadí. Lidé jsou také v době rostoucího počtu kyberhrozeb a stále záludnějších útoků kyberzločinců v online prostoru opatrnější,“ vysvětluje Jana Lvová.

Až polovina lidí se také zdráhá ukládat číslo platební karty u jednotlivých prodejců. I tady se však trend pomalu obrací. „ Počet plateb uskutečněný pomocí uložené karty roste výrazným způsobem – trend je nejvíce znatelný u obchodníků, kde naši klienti pravidelně nakupují,“ uvádí Jan Švirk.