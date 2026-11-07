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Nakrmit zvířata, podojit, vyrobit sýry. Dnes už by farmu rozjet nešlo, říkají manželé

Jan Drahorád
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Jana s Jiřím původně neměli zemědělskou průpravu - ona byla výtvarnice, on automechanik. (listopad 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dopolední mlha spolkla okolí statku v Krasoňovicích u Zruče nad Sázavou, koně v blízké ohradě jsou vidět jen částečně. Po příchodu však každého přivítá smečka různorodých psů. „Máme to tu trochu jako útulek,“ vysvětluje farmářka Jana Egidy.

Krávy jsou na vedlejším dvoře spolu s několika prasaty. Jana s partnerem Jiřím Flekalem hospodaří na více než 120 hektarech, mají desítky kusů zvířat a provozují malou sýrárnu. Na dalšího člověka nemají farmáři peníze. Přesto nyní mlékárnu rozšiřují. Jejich výrobky jsou totiž oblíbené nejen mezi místními. Zákazníci se podle Egidy vracejí až z Liberce.

„Někdy mám pocit, že jsou čísla v minusu. Ale pak se podívám, jaký kus cesty jsme ušli a kolik se toho tady podařilo vybudovat,“ říká farmářka. Farma zatím nedokáže sama ze své produkce pokrýt všechny náklady a investice.

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Jana s Jiřím původně neměli zemědělskou průpravu - ona byla výtvarnice, on...

Dopolední mlha spolkla okolí statku v Krasoňovicích u Zruče nad Sázavou, koně v blízké ohradě jsou vidět jen částečně. Po příchodu však každého přivítá smečka různorodých psů. „Máme to tu trochu jako...

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