Krávy jsou na vedlejším dvoře spolu s několika prasaty. Jana s partnerem Jiřím Flekalem hospodaří na více než 120 hektarech, mají desítky kusů zvířat a provozují malou sýrárnu. Na dalšího člověka nemají farmáři peníze. Přesto nyní mlékárnu rozšiřují. Jejich výrobky jsou totiž oblíbené nejen mezi místními. Zákazníci se podle Egidy vracejí až z Liberce.
„Někdy mám pocit, že jsou čísla v minusu. Ale pak se podívám, jaký kus cesty jsme ušli a kolik se toho tady podařilo vybudovat,“ říká farmářka. Farma zatím nedokáže sama ze své produkce pokrýt všechny náklady a investice.