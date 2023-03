Zdražování vše změnilo. Osm z deseti lidí chce zůstat v nájmu

Jen osmnáct procent lidí se v současnosti plánuje přestěhovat z nájmu do vlastního bydlení. Naopak zhruba 40 procent chce v nájmu zůstat dlouhodobě. Vyplývá to z průzkumu společnosti Creditas mezi tisícovkou nájemníků napříč Českem. Zbylých 42 procent pak neplánuje během pěti let měnit nájem za vlastní bydlení, do budoucna by ale vlastní byt chtělo.