Bytů je málo. „Klasické" nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

  11:15
Úroveň nájemného u bytů od individuálních pronajímatelů nabízených na realitních portálech dohání nájemné v institucionálních projektech. Zatímco v BTR projektech, které jsou určeny především k dlouhodobému pronájmu a vlastní je a spravují velké instituce, došlo mezi loňským druhým pololetím a letošním prvním k růstu nájemného o jedno procento, u individuálních pronajímatelů stouplo o cca 13 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

Rozdíl mezi oběma segmenty se tak zmenšil z téměř 29 procent ve druhém pololetí loňského roku na současných 15 procent, sdělili zástupci firmy BTR Consulting na úterní tiskové konferenci.

„Institucionální nájemní bydlení je považováno za vyšší standard. Poptávka žene ceny nahoru. Myslíme si, že se také zlepšuje ekonomická situace obyvatel, BTR bydlení se stává dostupnějším,“ uvedla ředitelka a zakladatelka společnosti BTR Consulting Zuzana Chudoba.

Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení

Institucionální nájemní bydlení (nebo také BTR – Build-to-Rent) je segment nájemního trhu, kde jsou nemovitosti určeny především k dlouhodobému pronájmu a vlastní je a spravují velké instituce jako například developerské společnosti. Mezi největší pražské hráče patří společnosti AFI Home, SIKO, Mint či Trigema.

Životopisy, jako by šlo o nabídku práce

Průměrné nájemné v institucionálních projektech v Praze dosahuje 540 korun za metr čtvereční, nájmy u individuálních pronajímatelů vzrostly o zhruba 13 procent na průměrných 468 korun za metr čtvereční.

„Bytů je málo. Jakmile dáte byt do nabídky, máte třeba deset poptávek. Lidé posílají životopisy podobně, jako když se hlásí o práci. Píšou, jaká jsou rodina, kolik mají dětí, kde pracují, jak jsou zajištění a tak dále, aby opravdu dali najevo, že jsou solidní zájemci a měli šanci byt získat,“ popsala Chudoba.

Češi mění názor na nájemní bydlení. Developeři a fondy na to reagují

Nabídku pražských BTR projektů tvoří především menší byty 1+kk a 2+kk, které jsou typické pro mladé lidi žijící samostatně nebo v páru. Nájemné v BTR projektech u bytů o velikosti 1+kk činí 591 Kč za metr čtvereční, zatímco u bytů nabízených na realitních serverech se pohybuje kolem 562 Kč za metr čtvereční. Ceny bytů 2+kk v BTR projektech dosahují 515 Kč za metr čtvereční, u nájemních bytů nabízených na realitních serverech se pohybují kolem 459 Kč za metr čtvereční.

Čísla neobsazenosti BTR bydlení stále klesají. Ve druhém pololetí loňského roku byla míra neobsazenosti šestiprocentní, aktuálně se jedná o pět procent. Podle Chudoby je jakýkoliv BTR projekt plně obsazen do dvanácti měsíců od vstupu na trh.

Chystá se zmenšování bytů. V cizině od něj přitom spíš ustupují

Zmenšuje se také velikost bytů. Průměrná velikost v institucionálních nájemních projektech činí 52 metrů čtverečních, byty určené k prodeji jsou přitom zpravidla větší, tedy o 65 metrech čtverečních. „Ke zmenšování bude dál docházet,“ uvedla Chudoba s tím, že je to z důvodu efektivnosti a výnosnosti jednotlivých bytů a projektů.

Aktuálně v Praze existuje 3 320 bytů v rámci 23 BTR projektů. Databáze BTR Consulting dohromady zahrnuje přes 12 000 bytů v 73 projektech v Praze, z nichž 52 procent je ve fázi přípravy a 23 procent ve výstavbě.

Bytů je málo. „Klasické" nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

