Nájmy jsou rekordně vysoké. Pokles cen je zatím v nedohlednu, říkají experti

Podle realitní kanceláře M&M reality se růst netýká pouze zmíněných větších měst, ale trend lze pozorovat napříč celou republikou. Příčin růstu cen nájmů je hned několik. Tou první je stále větší nedostupnost vlastního bydlení.

Hypotéky jsou nyní příliš drahé, základní úroková sazba stanovená Českou národní bankou je nyní na sedmi procentech. Přísné jsou i podmínky pro poskytnutí hypotéky. Ceny nemovitostí také nadále zůstávají vysoko. I přes nepopiratelné ochlazení, jehož důvodem jsou právě těžko dostupné hypotéky, nemovitosti zejména v atraktivních lokalitách nijak nezlevňují. Nájem proto volí i lidé, kteří by za příznivějších podmínek raději bydleli ve vlastním.

Podle analýzy Chytrého Honzy již dnes nedosáhne na hypotéku více než třetina žadatelů. Mění se také výše hypotéky, kterou lidé volí. V porovnání s historickými daty platformy jen letos klesla průměrná hodnota hypotéky z 3,6 milionu korun v lednu na současných 2,3 milionu korun. Ve vývoji hypotečního trhu v letošním roce proto očekávají analytici Chytrého Honzy oproti loňskému roku propad o 30 až 40 procent.

„Pokles zájmu o hypotéky není způsoben jen růstem úrokových sazeb. Do propadu se propisuje také růst cen energií a samotných stavebních materiálů,“ dodává Jiří Havrlant, CEO Chytrého Honzy.

Pro někoho ale nájem může být řešením pouze na přechodnou dobu, dokud podmínky na trhu nebudou příznivější. „V souvislosti s ekonomickou situací se určitý podíl klientů, kteří měli v plánu koupi nemovitosti, rozhodli své rozhodnutí posunout či odložit a na přechodnou dobu pořídit nájem,“ odpovídá na dotaz iDNES.cz oblastní ředitel společnosti M&M reality Jan Martina a doplňuje, že vliv na potenciální kupující má i inflace a s ní spojené rostoucí ceny zboží.

Turisté, studenti i váleční uprchlíci

Ceny nájmů žene nahoru i válka na Ukrajině. Váleční uprchlíci totiž mají právě o tento typ bydlení zájem, což potvrzují i data M&M realit. Svou roli ale hraje také uvolnění po pandemických letech.

„Vliv na zvýšení ceny nájmů, například v Praze, má také například návrat zahraničních turistů, kteří opět využívají krátkodobá ubytování prostřednictvím platformy Airbnb nabízející tisíce bytů, které byly v období covidu pronajímány pro běžné bydlení,“ vysvětluje generální ředitel RE/MAX Jan Hrubý.

„Kromě vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny, která si hledá v Česku dlouhodobé ubytování, zvýšil zájem o nájmy také návrat vysokoškolských studentů do univerzitních měst,“ doplňuje Hrubý.

„Do celkového růstu výdajů za nájemní bydlení musíme také započítat dramatický růst cen energií, které se projevují zejména u nově uzavřených smluv, v jejímž rámci se projevují vysoké ceny elektřiny, plynu nebo také poplatku za svoz komunálního odpadu,“ doplňuje situaci Jan Hrubý.

Zlevnění v nejbližší době nečekejte

Zastavení růstu cen by mohlo pomoci snížení úrokových sazeb, a tudíž zlevnění hypotečních úvěrů. Část ze současných nájemníků by se zřejmě přesunula do vlastní nemovitosti pořízené díky hypotéce, na kterou kvůli přísným podmínkám a vysokým úrokům možná nedosáhnou.

„Snížení úrokových sazeb by mohlo být jedním z atributů pro zpomalení či zastavení růstu cen nájemního bydlení. Nájmy nemůžou růst do nekonečna. Bude existovat hodnota, kterou budou jednotlivé domácnosti ochotné a schopné za nájem uhradit,“ očekává Martina a dodává, že se nájemní ceny bytů zastaví tam, kde bude nájem schopný uhradit hypoteční splátky.

Michal Svoboda, oblastní ředitel společnosti 4fin, ještě upozornil, že u stávajících nájemních smluv dramatické zvýšení nájmů přijít nemusí. „Z mé zkušenosti většina pronajímatelů upřednostňuje stabilní a solventní nájemce a raději oželí vyšší zisk před jistotou pravidelné platby. Zvýšení cen nájmů očekávám pouze do výše případné uplatněné inflační doložky.“

Nárůst zájmu o nájmy ale ve 4fin evidují také. Zároveň nečekají, že by napříč trhem mělo dojít v blízké době ke zlevnění. „Hromadný návrat uprchlíků je nepravděpodobný stejně jako skokové snížení sazeb hypoték, proto neočekávám pokles cen nájmů,“ uvedl Svoboda.