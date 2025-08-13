Z mamahotelu jedině do nájmu. Realita bydlení mladých Čechů se odráží i na nábytku

Ivana Vaňkátová
  10:20
Vlastní bydlení se pro mnoho mladých Čechů stává nedosažitelným snem. Vysoké ceny nemovitostí, rostoucí úrokové sazby a finanční nejistota na trhu je nutí hledat jiné možnosti. A odráží se to i na tom, jaký nábytek kupují.

Zdroj: AdobeStock | foto: Favi.cz

Čísla mluví jasně – mladí lidé se osamostatňují později a vlastní bydlení je pro ně stále vzdálenější. Podle průzkumu Ipsos z roku 2023 žije více než třetina dospělých do 29 let stále u rodičů, což představuje značný nárůst oproti minulým letům. Tento fenomén, často s nadsázkou nazývaný „mamahotel“, není jen českou specialitou, ale právě u nás nabývá na intenzitě.

Dle nejnovějších dat Eurostatu (statistický úřad EU) z roku 2023 opouštěli mladí lidé v celé Evropské unii domov u rodičů v průměrném věku 26,3 let, nejdéle zůstávají v mamahotelu v Chorvatsku (31,8 let) a nejkratší dobu ve Finsku (21,4 let). Česká republika spadá do rozmezí odchodu od rodičů ve věku 24 až 26 let.

Pro ty, kteří opustí rodné hnízdo, je často jedinou reálnou možností nájemní bydlení. Statistická ročenka ČR 2023 uvádí, že v roce 2022 bylo v Česku přes 890 000 nájemních bytů, což svědčí o významném podílu nájmu na trhu s bydlením.

Na osobní vlastnictví mladí nedosáhnou

„Můžeme konstatovat, že téměř tři čtvrtiny domácností v Česku bydlí ve svém,“ uvádí Simona Měřínská v časopisu Statistika&My Českého statistického úřadu.

Počet lidí v podnájmu však roste. Ještě v roce 2011 to byla necelá pětina (18,8 procenta), v roce 2024 už skoro 25 procent. Jako by se během třinácti let přestěhovali do nájmu dohromady obyvatelé Brna a Plzně.

V roce 2025 může přibýt v nájmu podle odhadů Asociace nájemního bydlení (ANB) až 40 tisíc lidí.

„Ceny bytů budou stoupat rychleji než příjmy a ceny nájmů. Dostupnost vlastnického bydlení rozhodně neporoste, spíše to vidíme naopak. To znamená zvýšení tlaku na nájemní bydlení a větší počet lidí v nájmu,“ uvádí viceprezident ANB Michal Hrbatý.

Překážky na cestě k vlastnímu bydlení

Ačkoliv se trh s hypotékami v posledních letech dramaticky proměnil, pro mladé lidi je úvěrové financování stále velkou výzvou. Důvody, proč si mladí Češi nemohou dovolit osobní vlastnictví nemovitosti, navazují jeden na druhý.

  • Vysoké ceny nemovitostí

Průměrná cena bytu v Česku se pohybuje kolem 125 000 Kč za m², přičemž Praha s ještě vyššími cenami zůstává nejdražší lokalitou. I přes mírné korekce se ceny stále pohybují na úrovních, které jsou pro běžného mladého člověka s průměrným platem nedosažitelné.

  • Vysoké splátky hypotéky

Po období extrémně levných hypoték se jejich průměrná nabídková sazba v dubnu 2025 stále držela nad 5 %, což dramaticky navyšuje měsíční splátky a snižuje dostupnou výši úvěru. Vysoké sazby tak znepřístupňují financování i těm, kteří by jinak na hypotéku dosáhli.

„Chtěli jsme s partnerem koupit řadový dům v asi třítisícovém městě na Benešovsku, cena 8 milionů korun nás ale nakonec odradila a našli jsme si raději pronájem blíže Praze,“ říká dvaatřicetiletá Kateřina.

První bariérou pro poskytnutí hypotéky na nákup nemovitosti pro ně byla nutnost vlastního krytí v minimální částce 800 tisíc korun. Což, jak říká Kateřina, by i s pomocí rodiny a vlastních úspor dali ještě dohromady. „Horší pro nás bylo přijmout skutečnost, že budeme 7,2 milionu korun za malý domek splácet 30 let. Měsíční splátka vycházela na 41 tisíc korun bez pojištění.“

Sazby hypoték se drží nad pěti procenty. Ceny nemovitostí na novém rekordu

„Podle údajů Eurostatu se ceny bytů loni zvýšily v průměru o 5 procent. Jen za poslední kvartál loňského roku si ceny bytů připsaly dalších 8,4 procenta a nové byty dokonce téměř 10 procent. Rychlý růst cen bytů tak znovu vede ke snížení dostupnosti bytů a zřejmě bude hůř. Vzhledem k tomu, jak pomalu se u nás stále staví, zatímco hypotéky prožívají nový boom, tomu snad jinak ani být nemůže. Česko má tak ‚šanci‘ stát se znovu zemí s nejnižší dostupností bydlení v EU,“ komentuje zdražování nemovitostí Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas.

  • Finanční nejistota a nedostatek úspor

Mnoho mladých lidí jednoduše nemá dostatečné úspory na akontaci (zálohu), která se pohybuje v řádu statisíců až milionů korun. K tomu se přidává obecná nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje a obavy z inflace či udržení zaměstnání.

Mladí lidé se dostávají do začarovaného kruhu, kdy si nemohou našetřit na hypotéku. Vysoké nájmy totiž pohltí většinu jejich příjmů.

Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení

Další možnosti? Nájem, mikrobyty, pomoc rodičů

V reakci na tuto situaci se mladá generace přizpůsobuje a hledá alternativy. Například spolubydlení – fenomén, který byl dříve typický hlavně pro studenty, je dnes běžný i mezi pracujícími mladými lidmi. Vysoké nájmy je nutí sdílet byt s přáteli nebo i neznámými lidmi, aby si snížili měsíční náklady.

Novým trendem jsou takzvané mikrobyty o výměře od 16 m², které se stávají dostupnější variantou vlastního bydlení především pro mladé. Nabízejí kompromis mezi vlastnictvím a omezeným prostorem.

Cena mikrobytů se odvíjí od lokality. V širším centru Prahy, třeba na Smíchově nebo v Holešovicích, se pohybuje nad 200 tisíci korun za m2, v Brně to může být okolo 160 až 180 tisíc korun.

Bydlet na šestnácti metrech je nový trend, mikrobyty pořizují hlavně mladí

Stále častěji se také stává, že rodiče sahají do úspor a finančně podporují své děti při pořízení prvního bydlení. Někdy jim rovnou kupují „startovní“ byty jako investici i záchranu před nedostupným trhem. Jenže málokterý rodič na to má.

Vliv nákladů na bydlení na životní styl mladých

Život v nájmu přináší i specifický vztah k zařízení domácnosti. Mladí lidé často nechtějí investovat do velkých a trvalých úprav, které by museli při stěhování opustit nebo složitě odstraňovat.

Důraz je kladen na flexibilní a cenově dostupné vybavení. Popularitu získává skládací nábytek, modulární systémy a doplňky, které lze snadno přenést. „Z našich dat vidíme, že zájem o multifunkční a modulární nábytek v posledních letech roste až o desítky procent. Důvodem je pravděpodobně trend bydlení v kompaktnějších bytech a častější stěhování mezi nájmy. Nábytek, který se dá přizpůsobit, šetří místo a snadno se s ním manipuluje, je pro menší obydlí a stěhování daleko šikovnější než těžké masivní kusy. Konkrétně rostou v oblibě hlavně rozkládací a modulární sedačky, na kterých se dá také pohodlně spát, stoly i křesla. Zájem je také o chytře řešené skříně,“ říká Michal Štochl z FAVI.cz.

Prioritou je tedy především funkčnost a možnost přizpůsobení prostoru bez vrtání nebo velkých rekonstrukcí. Cení se lehkost, mobilita a multifunkčnost. I v nájmu si lze vytvořit útulné a osobité bydlení s minimem trvalých zásahů.

