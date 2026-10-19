Zlom po několikadenním nepřetržitém růstu. Pohonné hmoty zlevní

Ve čtvrtek 1. října, kdy cenová regulace vstoupila v platnost, činil strop pro naftu 48,72 Kč za litr a do 8. října postupně klesl až na 47,23 Kč. Od té doby však maximální povolená cena nafty nepřetržitě rostla. U benzinu se strop zvyšoval hned od druhého dne po zavedení regulace a vrcholu dosáhl minulou středu (47,21 Kč za litr). Od té doby jeho maximální prodejní cena klesá.
Vláda k regulaci přistoupila kvůli prudkému zdražování paliv v předchozích měsících. Opatření má platit do konce října. Cenové stropy stanovuje ministerstvo financí vždy na následující den a na jejich dodržování dohlíží Specializovaný finanční úřad.
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Maximální ceny pohonných hmot vzrostou
Ministerstvo vypočítává maximální ceny na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k nimž přičítá maximální marži obchodníků. Tu vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr. Ke zlevnění by mělo přispět i snížení spotřební daně z nafty z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr, které rovněž platí od začátku října. U benzinu zůstala spotřební daň beze změny.
K podobným krokům vláda sáhla už letos na jaře. Regulace tehdy trvala od poloviny dubna do poloviny července a státní rozpočet vyšla podle vyčíslení ministerstva financí na zhruba miliardu korun měsíčně.
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Vládní zastropování cen pohonných hmot se vrací. Platit začne od října
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci zablokoval Hormuzský průliv – klíčovou tepnu pro přepravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.
Podle Českého statistického úřadu paliva v září meziročně zdražila o 37,5 % a oproti srpnu jejich ceny vzrostly o 8,1 %. Zdražování výrazně přispívá k růstu inflace, která v září zrychlila ze srpnových 1,9 % na 2,5 %.