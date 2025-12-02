Počasí si s chmelem pohrávalo. Letošní sklizeň je ale nakonec mírně nadprůměrná

Autor: ,
  10:10
Nejprve mrazy, potom tropické teploty a déšť, nakonec zase málo srážek. Rozmary počasí měli v letošním roce vliv i na růst chmele, který je základní surovinou pro výrobu piva. Sklizeň byla v Česku nakonec mírně nadprůměrná a činí 6909 tun. Proti loňsku je to o 415 tun více.
Chmelnice na Žatecku. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Ve Stekníku na Žatecku mají na zpracování chmele novou česačku.
Během roku se střídaly příznivé i nepříznivé podmínky, v rozhodujícím srpnu byly nakonec růstu prospěšné, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Petra Hrabčáková. Průměrný hektarový výnos činil 1,44 tuny.

Vývoj chmele ovlivnily dubnové mrazy, které růst prakticky zastavily. Příznivé podmínky v červnu pomohly růstový deficit dohnat, na jeho konci ale tropické teploty a slabé srážky zase vývoj zpomalily. Až v srpnu zase přišly četnější srážky a příznivé vyšší teploty, které kladně ovlivnily růst i vývoj chmelových látek, především alfa hořkých kyselin, které jsou zásadní pro chuť piva. Srážek spadlo ve vegetační sezoně podle oblastí 61 až 84 procent dlouhodobého normálu.

Zelené zlato se sklízí na podzim. Chmel rodiny z Lounska putuje i do zahraničí

V největší Žatecké oblasti se vypěstovalo 5446 tun, o 360 více než před rokem. Nejpěstovanější je dlouhodobě Žatecký poloraný červeňák, který se pěstuje na 82 procentech osázené plochy v součtu všech tří chmelařských oblastí. V Úštěcké oblasti narostla produkce o 14 tun na 710 a v Tršické oblasti o 41 tun na 753 tun. Chmel letos v Česku pěstovalo podle údajů Svazu pěstitelů chmele ČR 122 subjektů na více než 4800 hektarech.

Počasí si s chmelem pohrávalo. Letošní sklizeň je ale nakonec mírně nadprůměrná

