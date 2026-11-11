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Nadbytečná Komárová. Manažerka zakládá nový byznys a má i svůj parfém

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Věra Komárová po odchodu z Dermacolu zakládá novou neziskovou organizaci i parfém pod názvem Nadbytečná. (11. listopadu 2026) | foto: Michaela Szkanderová

Podnikatelka Věra Komárová, dlouholetá ředitelka společnosti Dermacol, která ze společnosti dostala výpověď, založila s dalšími třemi podnikatelkami neziskovou organizaci Nadbytečná. Má ženám pomáhat při výpovědích, majetkovém vypořádání i návratu do práce. Její činnost chce podpořit také prodejem stejnojmenného parfému pod novou značkou Very Vera.

„Když jsem musela veřejně reagovat na svou výpověď po 24 letech společného podnikání, netušila jsem, kolik reakcí to vyvolá. Dostala jsem stovky zpráv a příběhů podobných tomu mému,“ uvedla Komárová.

Podle ní se jí ozývaly ženy, které řešily manipulaci, ponižování, pohrdání, strach, frustraci, ale i podvody, bezmoc, zoufalství a zradu. „Uvědomila jsem si, že v tom nejsem sama a že v Česku existuje problém, který řeší možná až nečekaně moc žen. Proto na to reaguji založením Nadbytečné,“ dodala s tím, že chce radit ženám, které se ocitly v podobné situaci jako ona.

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

S ní budou na novém projektu spolupracovat například podnikatelky Kateřina Haring nebo Pavlína Hofmanová. Název organizace odkazuje na slovo, kterým ji podle jejích slov označil manžel při výpovědi po 24 letech společného podnikání.

Nadbytečná chce ženám nabízet pomoc s pracovněprávními otázkami, zejména při výpovědi z organizačních důvodů. Poskytovat má také informace o majetkovém vypořádání, možnostech právní pomoci i kariérní poradenství při návratu na pracovní trh.

Organizace chce vedle přímé pomoci usilovat také o změnu legislativy. Komárová tvrdí, že ženy mají v Česku slabší postavení než například ve Velké Británii, Itálii, Francii nebo Německu. „Česká legislativa se musí změnit, aby ženy, matky, manželky, partnerky a podnikatelky podstatně víc chránila,“ řekla.

Nadbytečná jako parfém

Podnikatelky se na vzniku organizace podílely bez nároku na odměnu. Její aktivity mají financovat dary a část výnosů z prodeje nového parfému Nadbytečná.

Vůni uvádí Komárová pod novou značkou Very Vera. Parfém je v předprodeji na webu veryvera22.cz, číslo 22 podle ní odkazuje na datum jejího narození. Prodej se spustil 22 dní po její výpovědi. Na trh má vůně vstoupit 14. prosince, do 12. prosince 2026 by měla být naplněná do flakonů a zabalená do růžových tubusů. Parfém se má prodávat také v 35 kamenných obchodech značky Triola.

Komárová se vývoji a uvádění parfémů na trh věnuje více než 13 let. Kromě značky Dermacol podle svých slov pomáhala s parfémy i dalším společnostem. Stojí také za konceptem Fragrini, který propojuje parfém a šperk, aby ženy mohly mít vůni stále u sebe.

23. ledna 2026
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