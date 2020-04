Hobbymarkety nám konkurují, ale my musíme mít zavřeno, zoufají si nábytkáři

„Opakovaně žádáme o nastavení rovných podmínek podnikání a zamezení nefér hospodářské soutěže,“ uvedla asociace v tiskové zprávě. Vadí jí především to, že od čtvrtka otevřené hobbymarkety nabízejí stejné zboží, jako by nabízeli oni. Jen ze zahraničí.

„Jedná se o skandální přístup: Čeští výrobci až naposled!“ komentuje Tomáš Lukeš, tajemník asociace. Mnohem lepší by podle nábytkářů bylo, kdyby se společně s hobbymarkety otevřely i menší prodejny nábytku, showroomy nebo třeba kuchyňská studia.

„Tyto obchody navštěvuje málo lidí,“ doplňuje Lukeš. Zákazníci si navíc po telefonu nebo mailem mohou dopředu domluvit, kdy přijdou, a počet lidí v prodejnách by se tak dal dále regulovat, tvrdí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu namítá, že systém pozvolného uvolňování restrikcí nemůže být nikdy úplně spravedlivý. Ministr Karel Havlíček však slíbil, že klasické prodejny s nábytkem se brzy otevřou.

„Nikdy to neuděláte spravedlivě. Otevření musí být postupné a vždycky se najde někdo, kdo bude cítit, že se měl otevřít o dva dny dřív. Co by měla říkat elektra, když mohou být měsíc otevřeny hypermarkety a supermarkety, které prodávají i elektroniku,“ řekl iDNES.cz.

Odmítl také, že by hobby markety prodávaly nábytek z dovozu. „Prodávají nábytek českých producentů, je to jen zbytečná panika. Hobby markety se otevřely hlavně proto, aby si lidé mohli koupit zahradní potřeby a výrobky pro kutily,“ uvedl.