Šmejdi cílí na nemovitosti. Nevyžádané výzvy k prodeji jsou krutě nevýhodné

Ke zrušení předkupního práva spoluvlastníků došlo k 1. červenci 2020. Této situace využili tzv. realitní šmejdi, kteří cílí primárně na odkup podílů. „Za posledních pět let vzrostl podíl prodejů spoluvlastnických podílů čtyřnásobně,“ říká Milan Roček, provozovatel internetové aplikace Hypox, která slouží pro sledování tržních cen nemovitostí.

Tyto firmy rozesílají majitelům nemovitostí nevyžádané návrhy na odkup nemovitosti, v poslední době navíc přitvrdily. „V posledním zhruba roce pozorujeme výrazně zvýšený výskyt těchto ,obchodníků‘ na trhu,“ říká Jakub Žižka, realitní makléř RE/MAX Alfa. Výzva vypadá například takto:

„Obracíme se na vás jako spolumajitele pozemku číslo XY. Jako přímý zájemce vám nabízíme odkoupení vašeho podílu na předmětné nemovitosti. Platíme ihned, veškeré náležitosti s prodejem a přepisem nemovitosti zařídíme za vás.“

Samotné aktivní oslovení vlastníka nemovitosti není nekalé a ani nemusí být ihned podezřelé. Manipulátoři ale této taktiky využívají ve svůj prospěch. „Zneužívají neznalosti či časové tísně majitelů nemovitostí k tomu, aby je ošidili. Většinou se zaměřují na lidi, kteří vlastní jen část domu, bytu či pozemku,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

Ačkoli obesílat s nabídkou o odkup přímé majitele nemovitostí zkoušejí nekalé firmy už delší čas, novinkou je jejich propracovanější zacílení. „V posledních měsících se znatelně zvýšil počet specializovaných tipařů, kteří cílí především na podílové spoluvlastnictví a obesílají výlučně tyto majitele podílů, toto zacílení je opravdu poměrně nové,“ doplňuje Žižka.

Nabídka řádově nižší

V praxi takto osloví například například sourozence, kteří podědili každý část dané nemovitosti. Většinou ale dědicové nemají přehled o tom, kolik jejich konkrétní podíl může stát peněz a jaká je tržní hodnota. Často si také nevědí rady, jak se s tímto podílem vypořádat či jak se domluvit s ostatními spolumajiteli. „Ze strany těchto obesílatelů poté přichází nabídka na odkup, která je samozřejmě řádově mnohonásobně nižší, než je tržní cena takové nemovitosti,“ varuje Žižka.

To si majitelé bohužel často ani neuvědomí. „Realitní šmejdi navíc mají nacvičené manipulační techniky, díky nimž mnozí vlastníci snadněji podlehnou a podíl prodají výrazně pod cenou,“ poukazuje Korec.

Nabídka od takových obesílatelů navíc nezřídka přijde jen chvíli po vypořádání dědictví. „Můžeme sledovat nový nešvar, že brzy poté, co se stanete dědicem části nějaké nemovitosti a dojde ke změně v katastru, pak pravděpodobně dostanete dopis s nabídkou, že od vás někdo koupí váš podíl na pozemku nebo na rodinném domě, chalupě nebo bytu,“ popisuje nový trend Roček.

Specializované firmy totiž informace čerpají z veřejných zdrojů, například z dostupných dat na katastru nemovitostí. „Velmi často dochází i k hromadnému těžení katastrálních dat za pomocí různých programů a robotů,“ poukazuje Žižka. Někdy může být způsob získávání informací těchto institucí dokonce za hranou.

Nebezpečné a škodlivé

„Často dokážou zneužít přístupů do dálkového přístupu katastru nemovitostí a sledovat zápisy změn po vypořádání dědictví. Porušují tak často Katastrální zákon nebo pravidla katastru,“ říká Roček. Cílem těchto praktik je odkoupit podíl za co nejnižší cenu a ideálně ho obratem prodat co nejdráž. Případně začnou ostatní spoluvlastníky vydírat tím, aby jim i oni své podíly prodali. Samozřejmě také pod cenou.

„Nebo jim naopak nutí svůj podíl za neúměrně navýšenou cenu. Vyhrožují přitom různými naschvály, požadují neúměrně vysoké nájemné za svůj podíl či rovnou šermují soudními žalobami,“ dodává Korec.

Podobné praktiky přitom mohou do budoucna otřást celým realitním trhem. „Tato činnost se stala podle mého názoru mimořádně společensky nebezpečnou a škodlivou, protože může významně snížit důvěru lidí v český realitní trh i právní systém,“ myslí si Roček. V praxi totiž probíhají dokonce i nábory na podobné pozice. „Některé firmy dokonce pořádají školení o tom, jak toto šizení jiných lidí ,správně dělat‘ aby spekulant vydělal co nejvíc, což je naprosto zvrácené,“ dodává Roček.

Při vypořádání dědictví, kdy lidé zdědí jen část nemovitosti, je proto dobré si nejprve zjistit reálnou cenu nemovitosti. „V případě, že lidé uvažují o prodeji své nemovitosti nebo dostanou do schránky právě takovouto ,neodolatelnou‘ nabídku, měli by se především spojit s odborníkem, který se pohybuje na realitním trhu,“ radí Žižka. Odborníkem může být realitní makléř, ale i advokát, který se specializuje na realitní právo. Oba jsou schopni zjistit reálnou cenu dané nemovitosti či konkrétního podílu. Oba také mohou nabídnout možnosti, jak se s podílovým spoluvlastnictvím vypořádat.

Nereagovat!

Důležité je nepodlehnout mnohdy zdánlivě lákavé nabídce. „Slibují, že vše bude zcela hladké, člověk se nebude muset o nic starat a pouze obdrží peníze na účet. To je většinou sice pravda, ale částka jimi nabízené ceny je oproti tržní ceně většinou zcela směšná,“ upozorňuje Žižka.

Nejlepší cestou je proto na podobné nabídky vůbec nereagovat. „Takový dopis, když dostanete, hned jej vyhoďte. A všechny nabídky tohoto typu ignorujte. Pokud by vás někdo nepřiměřeně naháněl a přesvědčoval, třeba vás osobně navštívil doma, nebojte se obrátit na policii, protože jednání těchto šmejdů může přejít až do nebezpečného nátlaku,“ radí Roček.

Je také velmi pravděpodobné, že nabídku na odkup podílu nedostal pouze jeden spoluvlastník, ale všichni. Doporučuje se proto kontaktovat ostatní spoluvlastníky a situaci probrat i s nimi.

A případnému prodeji podílu nemovitosti jakékoli společnosti by vždy mělo předcházet podrobné prověření. „Úplnou samozřejmostí by měla být pečlivá lustrace toho, kdo o koupi projevil zájem. Jde o solidní společnost s dlouholetou činností v oboru nebo neznámou, nedávno založenou, firmičku s nedohledatelnou minulostí?,“ nabádá Korec.

Všechny tyto otázky by si prodávající měl položit a nalézt na ně uspokojivou odpověď. Pomoci mohou i články v médiích či diskuze klientů, kteří mohou s danou společností již mít své zkušenosti. „Pro většinu lidí představuje prodej nemovitosti či jejího podílu největší obchod v životě, proto ho není radno uspěchat,“ připomíná Korec.

Navíc případný prodej podílu na nemovitosti spekulantům může zkomplikovat život ostatním spoluvlastníkům. „Pokud lehkovážně prodáte podíl spekulantovi, jakých dnes běhají po republice možná stovky, tak nejen že prodáte pod cenou, ale navíc uděláte opravdu velký problém ostatním spoluvlastníkům a pokud se jedná o rodinu a dědictví, tak to podle mého názoru nikdy nestojí za zničení mezilidských vztahů,“ uzavírá Milan Roček, provozovatel internetové aplikace Hypox.