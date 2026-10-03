Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zhruba 150 tisíc škodovek musí v Česku na svolávací akci kvůli problémům s řízením

Autor: ,
  19:26

Fotogalerie4

Škoda Octavia Combi TDI | foto: Martin Mičánek

Na svolávací akci automobilového koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut, podle odhadů zhruba 150 tisíc z nich bude z produkce Škody Auto. Informovala o tom dnes Česká televize na základě vyjádření Škody Auto.

Po celém světě musí německý koncern svolat zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda.

Vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček uvedl, že se nutná výměna šroubu bude týkat modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb. Řízení může u vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024 selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi.

Automobilka Škoda Auto již na konci září vyzvala majitele dotčených vozů, aby je v rámci preventivní svolávací akce přistavili do autorizovaných servisů, kde bude tento upevňovací prvek vyměněn.

Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek

V Česku se problém týká také 44 756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, dále 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.

Svolávací akce dosahuje podle německého listu Handelsblatt, který o problému v září informoval, rozsahu, jaký koncern Volkswagen nezažil od emisního skandálu před zhruba deseti lety.

Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) již dříve uvedl, že zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit.

Zpráva o rozsáhlém svolávání vozů přichází v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu Volkswagen v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.

Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst z celkového počtu zhruba 663 tisíc či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze

Herec Luke Dale je za roli Jana Ptáčka velmi vděčný a středověk a Prahu má moc...

Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Umělá inteligence by mohla způsobit smrt miliardy lidí, varuje Gates. Žádá regulace

Bill Gates (8. ledna 2025)

Umělá inteligence (AI) by mohla způsobit smrt miliardy lidí, řekl americké stanici NBC Bill Gates. Spoluzakladatel Microsoftu se proto přimlouvá za právní regulaci této technologie. "Umělá...

Česko dostalo nejlepší výhled ratingu v historii, pozitivní změna přišla po 15 letech

Sídlo ratingové agentury Standard & Poor's v New Yorku (ilustrační snímek)

Ratingová agentura S&P zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Zároveň potvrdila dlouhodobý rating ČR v zahraniční měně na stupni AA- a v domácí měně na...

Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů

V braniborském Schipkau stojí nově nejvyšší větrná elektrárna na světě.

V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...

Zhruba 150 tisíc škodovek musí v Česku na svolávací akci kvůli problémům s řízením

Škoda Octavia Combi TDI

Na svolávací akci automobilového koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut, podle odhadů zhruba 150 tisíc z nich bude z produkce Škody Auto....

3. října 2026  19:26

Čína už nechce zahraniční superhvězdy. Manažerka Nike žehlí problém značky v Asii

Prezident Čínské basketbalové asociace Kuo Čen-ming a Cathy Sparksová,...

Čína kdysi patřila k nejlepším trhům společnosti Nike, nyní je však hlavní příčinou klesajícího úspěchu tohoto giganta v oblasti sportovního oblečení. Vše má nyní za úkol napravit Cathy Sparksová,...

3. října 2026

Jak z koncentračního tábora. Zara čelí kritice za kostým, připomíná oděvy vězňů

Dětský kostým od značky Zara vyvolal vlnu kritiky, podle mnohých připomíná oděv...

Španělský módní prodejce Zara ze svých webových stránek ve středu odstranil dětský halloweenský kostým. Šedo-modrý pruhovaný komplet podle mnohých připomínal oděv vězňů nacistického koncentračního...

3. října 2026  15:13

Univerzity otevírají obor „influencerství“. Za školné si účtují stovky tisíc ročně

ilustrační snímek

Univerzity lákají studenty na nový obor, který se zaměřuje na tvorbu obsahu pro sociální sítě. V těchto „influencerských programech“ se kromě natáčení videí mají naučit také budovat publikum nebo...

3. října 2026

Londýnu se před očima rozpadají mosty. Systém jejich správy je roztříštěný

Během vlny veder v roce 2019 musely londýnské úřady uzavřít most Hammersmith,...

Londýnské mosty čelí rostoucímu zatížení způsobenému hustým provozem, extrémními povětrnostními podmínkami i nedostatkem peněz na jejich údržbu. Některé z nich se nyní doslova hroutí. Třeba most...

3. října 2026

Japonská města bojují s invazí mývalů, přemnožené zvíře trápí i zemědělce

ilustrační snímek

Napříč Japonskem rychle přibývá škod způsobených mývaly. Zatímco se invazní druh šíří do měst, škody v zemědělství se blíží k 700 milionům jenů (asi 95 milionů Kč) ročně. Podle japonského...

3. října 2026  12:25

O zdravotní benefity mají lidé zájem. Firmy se jim ale často netrefí do vkusu

ilustrační snímek

Zaměstnavatelé sice nabízejí nejrůznější zdravotní benefity, často však takové, o něž zaměstnanci nemají příliš zájem. Podle průzkumu společnosti Edenred by totiž 38 procent dotázaných nejvíce...

3. října 2026

Vyjít s výplatou je problém. Většině na konci měsíce mnoho nezbude, říká průzkum

ilustrační snímek

Stále více lidí má potíže vyjít s penězi. Alespoň dvacet procent z výplaty, případně i více, zbude na konci měsíce jen 43 procentům Čechů. Ještě loni to přitom bylo 52 procent, uvádí průzkum...

3. října 2026

Dobré jídlo nemusí být nutně bio a eko. Pulty dobývá další díl kuchařských bichlí

Pavlína Mähringová, autorka kuchařských Bichlí (23. září 2026)

Svačinkovou bichli, se kterou před šesti lety prorazila foodblogerka Pavlína Mähringová se svým týmem, postupně doplnily další kuchařky či komiks pro děti. Nyní autorka spustila předprodej Snídaňové...

3. října 2026

Českým mlékárnám ujíždí vlak. Chybí cottage i skyry, tvrdí obchodníci

Premium
ilustrační snímek

Tuzemské mlékárny neumějí zareagovat na změny spotřebitelského chování, na trhu chybějí cottage sýry, skyry, řecké jogurty nebo tvarohy z domácí produkce. Prakticky tak znějí závěry analýzy z pera...

3. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako manželství, které proklínáte, ale nemůžete odejít. Jak AI mění životy Číňanů

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Čína vsadila na rychlý rozvoj umělé inteligence, její masové používání ale začíná přinášet i problémy, například kvůli slepé důvěře v chybné rady chatbotů. Peking proto začíná v některých oblastech...

2. října 2026

Státy G7 uvolní zásoby nafty a ropy. Shodli se na tom lídři zemí po nátlaku Trumpa

Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026)

Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy, shodli se v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném předsednickou Francií.

2. října 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.