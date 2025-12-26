„Existuje mnoho příkladů, které svědčí o zvýšení životní úrovně. Přesvědčení, že život byl za socialismu lepší, lze připsat hlavně emocím,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.
Z porovnání tehdejších a současných cen s průměrnou čistou mzdou vyplývá, že jedinou potravinou, na kterou se dnes pracuje o něco déle než v roce 1989, je chléb. Dnes zabere jeho pořízení dvanáct minut práce, zatímco tehdy šlo o jedenáct minut.
U všech ostatních položek se dostupnost výrazně zlepšila. Máslo vyžaduje dnes čtrnáct minut práce, v roce 1989 to bylo čtyřicet minut. Litr mléka stojí současného zaměstnance šest minut, dříve osm. Stejně výrazný posun je u vajec, na která se nyní pracuje dvanáct minut, zatímco před revolucí šlo o dvaapadesát minut.
Cukr je dnes otázkou čtyř minut práce, tehdy devětadvaceti, a mouka zabere čtyři minuty oproti tehdejším patnácti. Rýže, která byla dříve relativně drahou položkou, vyžaduje dvanáct minut práce, v roce 1989 to bylo čtyřicet minut.
Kdo oplakává komunismus?
Ještě výraznější rozdíly se objevují u masných výrobků. Například vepřová kýta bez kosti dnes představuje zhruba 32 minut práce, zatímco v roce 1989 šlo o více než tři hodiny. Podobně šunka, na kterou je dnes potřeba hodina a šest minut, vyžadovala tehdy šest hodin a dvaačtyřicet minut. Párky, na které dnes stačí sedmačtyřicet minut, představovaly před revolucí dvě hodiny práce.
Největší posun je patrný u spotřební elektroniky. „Zatímco v ekonomice nedostatku si lidé z různých sociálních vrstev mohli dovolit kupovat víceméně stejné věci, dnes jsou rozdíly viditelné. To je jeden z důvodů, proč v průzkumech socialismus oplakávají hlavně lidé s nižšími příjmy,“ doplňuje Raška.
Na chladničku bylo v roce 1989 nutné pracovat více než dva měsíce, zatímco v roce 2025 je možné pořídit kombinovanou chladničku s mrazákem přibližně za šest pracovních dnů.
Podobně významné rozdíly ukazuje i srovnání cen oblečení. Dámské vycházkové boty vyžadují nyní přibližně sedm hodin práce, zatímco v roce 1989 to byly tři dny. Pánská košile dnes znamená necelé čtyři hodiny práce, zatímco tehdy šlo o více než osm hodin. Dámské punčocháče dnes představují jednadvacet minut, v roce 1989 téměř hodinu. Pánský oblek, který v současnosti vyžaduje zhruba pět dní práce, dříve trval o čtyři dny déle.
Nejvýraznější rozdíl se objevuje u automobilů. Nová Škoda Fabia v roce 2025 odpovídá zhruba deseti měsícům práce, zatímco na Škodu Favorit v roce 1989 by musel průměrný zaměstnanec pracovat téměř tři roky. Rozdíl je tedy téměř dvojnásobný.
Podle Portu ukazují čísla jednoznačný trend. Zboží je dnes v přepočtu na mzdu mnohem dostupnější než před pětatřiceti lety. „Ve světě širokých možností se mohou někteří lidé cítit ztraceni a nostalgicky vzpomínat na dny, kdy byl svět jednodušší a všem se dařilo přibližně stejně špatně. I proto je důležité zvyšovat finanční gramotnost,“ uzavírá nalytik Portu Lukáš Raška.