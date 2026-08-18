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Resort opět jedná s Tykačovou Sev.en. Obce o peníze z rekultivací nepřijdou

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  18:10

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Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA sloužilo k dobývání skrývkové horniny. Jedná se o jeden z největších strojů svého druhu v České republice, který se pohyboval po dvou kráčejících hydraulických podvozcích a vážil 5 500 tun. (10. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) obnovilo jednání se skupinou Sev.en miliardáře Pavla Tykače o penězích ušetřených z rekultivací. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) je společným cílem všech stran, aby obce v okolí těžební oblasti hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku získaly ušetřené peníze z takzvaných sukcesních rekultivací, tedy z ponechání obnovy části lomu na přírodě, a to pokud možno ještě letos.

Příští jednání se má uskutečnit ještě v srpnu. MŽP o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Mluvčí Sev.en Eva Maříková sdělila, že jednání s MŽP nebude skupina jakkoliv komentovat.

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Podle manažera ze skupiny Sev.en Luboše Pavlase mají obce dostat 213 milionů korun z uspořených 470 milionů. Původně chtěla společnost dát peníze obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP), na začátku srpna ale oznámila, že hodlá sama rozhodnout o jejich využití a že bude ohledně výše podpory jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti.

Svůj krok zdůvodnila liknavostí státního aparátu, který se podle ní nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Jednání se SFŽP podle společnosti nepřinášelo žádné výsledky. Červený nad tímto postupem vyjádřil na sociálních sítích znepokojení.

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Podle Červeného se od dubna do června uskutečnilo pět společných jednání, na kterých se hledalo řešení, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné, včetně dohody o zřízení společné pracovní skupiny a nezávislém ověření sporných podkladů. Součástí dohody bylo podle ministra také to, že výše příspěvku společnosti Severní energetická na financování programu pro dotčené obce bude po dokončení odborných podkladů stvrzena v září letošního roku.

MŽP zastává názor, že by měly být všechny peníze ušetřené díky přirozené rekultivaci využity dotčenými obcemi pro financování projektů v regionu.

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Těžba hnědého uhlí v lomu ČSA skončila v roce 2024. Místo technické rekultivace schválilo MŽP přírodní způsob, kdy část plochy nechá zarůst a zatopit, což skupině Sev.en ušetřilo peníze. V polovině srpna se děním okolo rekultivace lomu začala podle Deníku N zabývat i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Pod skupinu Sev.en patří také lom Vršany na Mostecku, kde má být ukončena těžba kolem roku 2030. I zde se počítá s využitím přírodní rekultivace pro část lomu. „Se všemi, kterých se to týká, především s obcemi, už o tom mluvíme. Pro lom Vršany hledáme nejvhodnější řešení, které zohlední právě i předčasné ukončení těžby,“ uvedl v polovině srpna Pavlas.

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Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ČR ve svých dřívějších vyjádření uvedly, že se obávají toho, že si chce majitel skupiny Sev.en Tykač ponechat většinu ušetřených peněz z rekultivací pro sebe namísto toho, aby je investoval do rozvoje regionu.

21. října 2025
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