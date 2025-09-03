Na nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2024 dosáhli zaměstnanci v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde mzdy průměrně stouply skoro o třináct procent. V tomto odvětví se skrývají povolání jako právníci, vědci, daňaři, architekti či překladatelé. Následuje stavebnictví s nárůstem o rovných jedenáct procent. Naopak k nejnižšímu růstu došlo v těžbě a dobývání, kde mzdy nevzrostly ani o pět procent v průměru.
Růst podle analytiků dál táhne situace na trhu práce, kdy kvalifikování pracovníci chybí. „Situace na pracovním trhu se sice pozvolna zhoršuje a nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob je nejvyšší od roku 2017, přesto větší část firem i nadále bojuje s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. To se promítá do tlaku na růst mezd a výsledkem je jejich silný růst,“ shrnul Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.
Tempo růstu analytiky i tak velmi překvapilo. „Takový silný růst mezd neočekával vůbec nikdo. Trh předpokládal výrazně slabší růst reálných mezd na úrovni 4,3 procenta. Dle naší predikce měly mzdy vzrůst o sedm procent nominálně, reálně o 4,5 procenta,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.
Přestože růst mezd je silnější, než se čekalo, a zdražování předběhl už loni, čeští zaměstnanci s výší mezd spokojení nejsou. „Naše data z letošního června ukazují, že jen třináct procent zaměstnanců v Česku považuje mzdové ohodnocení u svého zaměstnavatele za výborné. Zbylí zaměstnanci vidí v odměňování rezervy a nejčastěji hodnotí mzdy známkou 3, tedy jako průměrné,“ shrnul Stéphane Nicoletti, ředitel společnosti Up benefity.
„Šest z deseti zaměstnanců si zároveň myslí, že mzdové ohodnocení patří k hlavním prioritám, ve kterých by se zaměstnavatelé v Česku měli zlepšit,“ dodává.
Medián mezd, který ukazuje částku přesně uprostřed mzdového rozpětí, činil ve druhém čtvrtletí 41 115 korun a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,2 procenta. U mužů dosáhl 44 465 korun, u žen byl 37 935 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 283 korunami a 80 856 korunami.