Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

Autor:
Aktualizujeme   9:30
Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta, po očištění o inflaci o 5,3 procenta a dosáhla 49 402 korun. Ve středu to uvedl statistický úřad.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2024 dosáhli zaměstnanci v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, kde mzdy průměrně stouply skoro o třináct procent. V tomto odvětví se skrývají povolání jako právníci, vědci, daňaři, architekti či překladatelé. Následuje stavebnictví s nárůstem o rovných jedenáct procent. Naopak k nejnižšímu růstu došlo v těžbě a dobývání, kde mzdy nevzrostly ani o pět procent v průměru.

Růst podle analytiků dál táhne situace na trhu práce, kdy kvalifikování pracovníci chybí. „Situace na pracovním trhu se sice pozvolna zhoršuje a nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob je nejvyšší od roku 2017, přesto větší část firem i nadále bojuje s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. To se promítá do tlaku na růst mezd a výsledkem je jejich silný růst,“ shrnul Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.

Tempo růstu analytiky i tak velmi překvapilo. „Takový silný růst mezd neočekával vůbec nikdo. Trh předpokládal výrazně slabší růst reálných mezd na úrovni 4,3 procenta. Dle naší predikce měly mzdy vzrůst o sedm procent nominálně, reálně o 4,5 procenta,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.

Minimální mzda příští rok vzroste o 1 600 Kč, řekl Jurečka. Dosáhne 43,4 % průměru

Přestože růst mezd je silnější, než se čekalo, a zdražování předběhl už loni, čeští zaměstnanci s výší mezd spokojení nejsou. „Naše data z letošního června ukazují, že jen třináct procent zaměstnanců v Česku považuje mzdové ohodnocení u svého zaměstnavatele za výborné. Zbylí zaměstnanci vidí v odměňování rezervy a nejčastěji hodnotí mzdy známkou 3, tedy jako průměrné,“ shrnul Stéphane Nicoletti, ředitel společnosti Up benefity.

„Šest z deseti zaměstnanců si zároveň myslí, že mzdové ohodnocení patří k hlavním prioritám, ve kterých by se zaměstnavatelé v Česku měli zlepšit,“ dodává.

Medián mezd, který ukazuje částku přesně uprostřed mzdového rozpětí, činil ve druhém čtvrtletí 41 115 korun a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,2 procenta. U mužů dosáhl 44 465 korun, u žen byl 37 935 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 283 korunami a 80 856 korunami.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

Aktualizujeme

Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta, po očištění o inflaci o 5,3 procenta a dosáhla 49 402 korun. Ve středu to...

3. září 2025  9:30

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  9:16

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a...

3. září 2025  8:54

Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání. Podle světových agentur to vyplývá z úterního rozhodnutí soudu ve Washingtonu.

3. září 2025  6:25

Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Premium

Od začátku invaze ztratila Ukrajina přibližně polovinu své výrobní kapacity elektrické energie. Podle zprávy mise OSN pro lidská práva dosáhly přímé škody v tomto sektoru více než 20 miliard dolarů....

3. září 2025

Mnohamiliardový mýtný tendr napíše poradenská firma CGI

Bude stát i po roce 2029 vybírat provozovatele dálničního mýta jen na základě nejnižší ceny, nebo zvolí komplikovanější druh soutěže, ve kterém se o nabídkách jednotlivých uchazečů jedná v otevřeném...

3. září 2025

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

2. září 2025

Aldi plánuje expanzi v USA. Německý řetězec přidá přes dvě stě obchodů

Německý diskontní řetězec Aldi plánuje největší expanzi v historii svého působení ve Spojených státech. V roce 2025 zde otevře více než dvě stovky nových obchodů a stane se tak nejrychleji rostoucím...

2. září 2025

Salmonela v USA znovu útočí. Podezřelá vejce obchodníci stahují z prodeje

Úřady ve Spojených státech řeší další epidemii salmonely. Nákaza se podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) rozšířila už do čtrnácti států. Podle odborníků čísla počtu...

2. září 2025  16:10

Scéna jako z akčního filmu. Útočníci odpálili bombami sedm bankomatů v Thajsku

Vypadá to jako scéna z nějakého levného akčního filmu. Ve skutečnosti jsou to záběry průmyslové kamery na to, jak jednoduše se skupina zločinců dostala do útrob bankomatu na jihu Thajska. Nebyla to...

2. září 2025  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

2. září 2025  15:03

Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. Smlouva...

2. září 2025  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.