Průměrný Čech už bere téměř 46 tisíc korun hrubého, oznámil statistický úřad

„Ve druhém čtvrtletí 2024 vzrostla průměrná nominální mzda o 6,5 procenta. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 3,9 procenta, i když v některých odvětvích zaměstnancům mzda reálně nevzrostla,“ komentovala výsledky měření Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Ve druhém čtvrtletí 2024 činila průměrná hrubá měsíční mzda celkem 45 854 Kč, což je o 2 797 korun více než ve stejném období roku 2023. V prvním čtvrtletí letošního roku činila průměrná mzda 43 941 korun.

Nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2023 byl zaznamenán v odvětví zdravotní a sociální péče (11,1 procenta), v zásobování vodou a činnostech, které souvisí s odpadními vodami, odpady a sanacemi (7,8 procenta) a ve zpracovatelském průmyslu (7,6 procenta). K nejnižšímu růstu došlo naopak ve vzdělávání (2,1 procenta) a ve veřejné správě a obraně (2,9 procenta).

Nejvíce berou zaměstnanci v IT, kde průměrná mzda dosáhla částky 83 tisíc korun hrubého, následuje finančnictví s průměrnou mzdou téměř dosahující 80 tisíc. Nad 70 tisíci hrubého se průměrná mzda pohybuje ještě v oblasti výroby a rozvodu plynu, elektřiny nebo tepla.

Naopak nejméně si vydělají lidé pracující v oborech pohostinství či ubytování. Průměrná mzda zde činí pouze 26 521 korun, s 32 tisíci hrubého následují zaměstnanci v administrativě, zhruba o tisícovku víc mají v průměru zemědělci, lesníci a rybáři.

Z regionálního pohledu je průměrná mzda nejvyšší v Praze, kde překročila 56 tisíc korun hrubého. Mírně nad celorepublikovým průměrem pak jsou mzdy ještě ve Středočeském kraji, kde průměr mírně přesahuje 46 tisíc korun. Zbytek republiky se pak pohybuje v okolí 40 tisíc hrubého. Nejnižší je průměrná mzda Karlovarském kraji, kde činí 38 104 korun.

Stále v roce 2018

„Dlouhá doba poklesu reálných mezd v Česku, který patřil podle dat OECD v minulých letech k vůbec největším z členských zemí, nutí v průběhu letošního roku stále více zaměstnanců aktivně žádat zaměstnavatele o navýšení mzdy, Vedle toho evidujeme ze strany zaměstnanců také rostoucí požadavky na zaměstnanecké benefity, které mohou výrazně ovlivnit kupní sílu zaměstnanců,“ uvedl k výsledkům měření statistiků Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, která se zabývá zaměstnaneckými benefity.

Celkově mzdy Čechům vlivem rychlé inflace v uplynulých dvou letech reálně klesaly více než dva roky v kuse. V součtu činil propad téměř dvanáct procent. Pomyslnou tečku za snižováním životní úrovně Čechů napsalo první čtvrtletí letošního roku. Tehdy mzdy vzrostly po očištění o inflaci o 4,8 procenta a dosáhly částky 43 941 korun. Tehdy mzdy nejrychleji rostly zdravotníkům. V závěsu byly zaměstnanci v administrativě a ve vodárenství.

„Růst reálných mezd v letošním roce pozvolna umazává výrazný propad reálné kupní síly zaměstnanců z období velmi vysoké inflace z let 2022 a 2023. V reálném vyjádření se však zatím průměrná mzda nachází stále na úrovni roku 2018,“ uvedl Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Analytik Novák dále upozornil, že výrazněji zatím v letošním roce rostou mzdy vysokopříjmové oproti nízkopříjmové části zaměstnanců. „To je podle mě také jeden z důvodů, proč nedochází k rychlejšímu oživení spotřeby domácností,“ vysvětlil s tím, že očekává udržení růstu reálných mezd i ve druhé polovině letošního roku. V souhrnu za celý rok očekávám růst průměrné reálně mzdy lehce nad čtyřmi procenty,“ spočítal analytik.

Nadále ale platí, že na průměrnou mzdu většina zaměstnanců nedosáhne. Proto statistici pravidelně vypočítávají také mediánovou mzdu, která ukazuje částku, kdy polovina mezd je nad ní a polovina naopak pod ní. Aktuálně medián činí 38 529 korun. Proti stejnému období minulého roku vzrostl o 5,8 procenta. Tradičně je vyšší u mužů, ve druhém čtvrtletí činil 41 540 korun. U žen dosáhl 35 565 korun.

Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 652 Kč a 75 570 Kč.

Nad 50 tisíc už za dva roky

Koncem srpna vydalo ministerstvo financí prognózu, v níž očekává, že do tří let bude průměrná mzda v Česku přesáhne 54 tisíc korun. Padesátitisícovou hranici by průměrná česká mzda měla podle resortu překonat už v roce 2026. O rok později by pak průměrná mzda měla dosáhnout částky 54 179 korun.

Češi by si měli polepšit i v reálném vyjádření, protože ze mzdy jim bude inflace ukusovat jen mírně. Reálně by tak díky inflaci zahnané k cílovým dvěma procentům měly mzdy v dalších letech růst o tři až čtyři procenta.