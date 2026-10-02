Když člověk zmíní připravovaný zákon o transparentním odměňování, mnoho lidí napadne: Takže teď se dozvím, kolik bere kolega? Jak to je?
Ani směrnice, ani zákon nám neukládají zveřejňovat mzdy konkrétních zaměstnanců. Naopak, pokud by z té informace mělo být zřejmé, o jakého zaměstnance a o jakou mzdu jde, tak zaměstnavatel tuto informaci konkrétnímu zaměstnanci sdělovat nemusí, respektive nemůže. Pokud má odborovou organizaci, je tam teoreticky možnost, že tu informaci může nebo musí sdělit jí, ale zaměstnanci konkrétně ne.
Zaměstnanci budou osvobozeni od nákladů na soudní spor, což jim otevírá dveře říct si o to, na co si myslí, že mají nárok.