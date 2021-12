Jak si říct o vyšší mzdu? Nejjednodušší je zmínit inflaci, říká personalista

Nakolik zohledňují čeští zaměstnavatelé současnou míru inflace?

Přímé zohlednění inflace do růstu mezd pozorujeme především ve velkých podnicích se silnými odbory, kde bývá součástí kolektivní smlouvy v podstatě vzoreček, kde se do nárůstu mzdy promítá především inflace, ziskovost nebo také růst produktivity. V ostatních případech to funguje spíše tak, že zaměstnanci při jednání s nadřízeným o navýšení mzdy argumentují vysokou inflací a poklesem reálné mzdy. Šéf by potom musel být velmi tvrdý, pokud by tento argument nechtěl zohlednit a reálnou mzdu zaměstnanci vlastně snížit. Zaměstnanci rádi využívají inflaci jako argument pro navýšení mzdy, protože je to jednodušší než dokazovat zvýšení svého přínosu pro firmu.

Je inflace hlavním faktorem, který momentálně tlačí mzdy nahoru?

Mnohem větší tlak na růst mezd způsobuje nedostatek zaměstnanců než inflace. Některé firmy, a to hlavně ve výrobě, logistice a stavebnictví, musely prudce zvedat mzdy především manuálním pracovníkům, aby mohly obsadit svá volná místa. Nedostatek zaměstnanců a následný růst mezd je tak jeden z důležitých původců české inflace a ne naopak. To, co se děje nyní, je již inflační spirála.

Jak moc jsou nyní lidé ochotní měnit práci?

Po vypuknutí pandemie v roce 2020 trh práce prakticky zamrzl, protože se lidé bojí jít do nejistoty a nechtějí měnit práci, pokud nedostanou výrazně lepší nabídku. Přirozená fluktuace zaměstnanců je v posledním roce na desetiletém minimu.. Před několika lety byli lidé ochotni měnit práci kvůli několika stovkám měsíčně navíc. Nyní musí být impulz ke změně opravdu silný. Proto firmy tak často zavádí nástupní bonusy pro nové zaměstnance, aby tuto motivaci vytvořily, ale zároveň nemusely plošně navyšovat mzdy stávajícím zaměstnancům.

Ve kterých odvětvích nyní rostou mzdy nejvíce?

Nejrychleji rostou mzdy u manuálních pracovníků ve výrobě, stavebnictví a logistice. Dále je to u IT pracovníků, což je zaměstnanecký segment, který roste již několik let nejrychleji.

Odbory Škoda Auto vyjednaly pro zaměstnance mimořádnou prémii, v Českých drahách se na příští rok dohodlo navýšení tarifních mezd o čtyři procenta. Ovlivní tento postup velkých zaměstnavatelů celý trh práce?



Významní zaměstnavatelé ovlivňují významně trh práce ve svém regionu. Ostatní firmy, které zaměstnávají podobné profily zaměstnanců, odvíjí své mzdy od těchto ikon. Každý rok je mezi zaměstnavateli napětí, jak se tito velcí hráči zachovají.

Jak moc se během pandemie změnily priority zaměstnanců?

Z našeho průzkumu Co zaměstnanci chtějí vyplývá, že nejvíce akcentují jistotu a udržení práce. Zároveň si u kancelářských pozic chtějí zachovat výhody pracovní a časové flexibility, kterou získali v průběhu nucených homeofficů. Chtějí mít možnost kombinovat práci v kanceláři a vzdáleně a možnost flexibilní pracovní doby. Dále se do popředí dostala snaha lidí pečovat o zdraví a psychickou pohodu. Firmy tomu jdou většinou naproti a v benefitech se na tyto oblasti zaměřují a to i proto, že je to pro ně vlastně výhodné. Finanční a materiální benefity jsou drahé a dopady na spokojenost zaměstnance jsou krátkodobé, než to začnou brát jako standard.