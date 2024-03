Hrubá mzda loni vzrostla, zaměstnanci v Česku se ale lépe neměli

U reálných mezd šlo přitom už o devátý kvartální pokles za sebou, upozornil Český statistický úřad.

„Reálně se za celý rok 2023 mzda snížila o 2,9 procenta, neboť inflace dosáhla 10,7 procent a nominální růst mezd byl 7,5 procenta,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Za celý rok 2023 průměrná mzda dosáhla 43 341 Kč. V meziročním srovnání tedy zaznamenala přírůstek 3 024 korun.

„Stále ale platí, že průměrná česká mzda stále nedosahuje ani poloviny té německé, a to ani devatenáct let po vstupu ČR do EU,“ podotýká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Většina zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne. Zvýšil se ovšem i medián, který rozděluje odměny pracovníků na dvě poloviny. Ten stoupl proti předchozímu roku o šest procent na 39 685 korun. Muži jsou na tom lépe, u nich medián dosáhl 42 340 Kč, u žen pak 36 842.

Osmdesát procent zaměstnanců pak pobíralo mzdu v rozmezí od 20 073 do 74 654 korun, upozornili statistici.

Nejvíce se loni přidávalo v těžebních firmách, které zvedly mzdy o 10,3 procenta. Pozadu nezůstalo ani ubytování, stravování a pohostinství, kde si zaměstnanci rovněž přilepšili více než desetinu. V těsném závěsu pak zůstali vodohospodářské společnosti.

Inflace už reálné mzdy neovlivní

„V letošním roce počítáme se zmírněním přírůstku nominálních mezd na 6 procent. Vzhledem ke zkrocení inflace by ale takový růst měl zvednout úroveň reálných mezd o 3,5 procenta. Jednalo by se o nejlepší výsledek od roku 2019, který pomůže domácnostem solidně nabrat kupní sílu a spotřebními výdaji podpořit růst ekonomiky,“ konstatuje Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

K této pozitivní prognóze se přiklání i hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. „Vzhledem k pokračujícímu pnutí na trhu práce lze očekávat, že nominální mzdy v letošním roce porostou podobným tempem jako v loňském roce. Růst nominálních mezd však letos již nebude odmazán vysokou inflací, takže se zaměstnanci dočkají i růstu reálných mezd.“