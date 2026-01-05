Zpomalení růstu mezd v letošním roce předpokládají také například ekonomové z České bankovní asociace. Letos se podle nich budou částky na výplatnicích zvedat v průměru o 5,6 procenta, kdežto loni to bylo odhadem o 7,2 procenta. Zároveň platí, že větší část firem mzdy nenavyšuje plošně všem zaměstnancům. Jen vybraným pracovníkům přilepší 45 procent podniků, každému pak přidá 37 procent zaměstnavatelů, ukázal průzkum poradenské sítě RSM.
České domácnosti si zjednodušeně v průměru za svou mzdu koupí víc.