Velký mzdový průzkum. Firmy letos zaměstnancům přidají tři až pět procent

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Většina firem svým zaměstnancům na mzdách s novým rokem přilepšila, i když o něco méně než loni. Vyplývá to z velké ankety, kterou redaktoři iDNES.cz provedli mezi podniky ve všech krajích. Firmy mzdy zvyšovaly nebo během roku zvýší nejčastěji o tři až pět procent. V loňském roce byly přitom odhodlané přidat až osm procent.

Zpomalení růstu mezd v letošním roce předpokládají také například ekonomové z České bankovní asociace. Letos se podle nich budou částky na výplatnicích zvedat v průměru o 5,6 procenta, kdežto loni to bylo odhadem o 7,2 procenta. Zároveň platí, že větší část firem mzdy nenavyšuje plošně všem zaměstnancům. Jen vybraným pracovníkům přilepší 45 procent podniků, každému pak přidá 37 procent zaměstnavatelů, ukázal průzkum poradenské sítě RSM.

České domácnosti si zjednodušeně v průměru za svou mzdu koupí víc.

