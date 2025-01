Odborníků na chemii je nedostatek, loni jim tak výrazně vyskočily mzdy

Trh práce je poměrně proměnlivý a co platí pro jednu oblast, nemusí platit pro jinou. Rok 2024 je dobrým příkladem. Nástupní mzdy sice stoupaly, ale ne ve všech oborech. Velmi výrazná totiž byla poptávka po pracovních pozicích, na které je potřeba mít určitou odbornou znalost chemie. A také tomu odpovídající vzdělání. Právě tyto obory si tak co se nástupních mezd týče polepšily nejvíce. Vyplynulo to z dat portálu JenPráce.cz.

Vybrané profese, kterým v roce 2024 výrazně vzrostla nástupní mzda Profese Průměr 2023 Průměr 2024 Změna % Chemik 31 881 Kč 41 823 Kč + 31,18 % Potrav. technolog 32 656 Kč 40 579 Kč + 24,26 % Laborant 31 415 Kč 38 419 Kč +22,30 % Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 12. 2024

Důvodů může být více. „Výrazné nárůsty nad rámec trhu obvykle nastávají tehdy, když nějaké odvětví prochází boomem, například díky zvýšeným investicím nebo pozitivním strukturálním změnám s dlouhodobým dopadem,“ říká Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace. K tomu v oblasti chemie momentálně alespoň částečně dochází. „Oblast chemie zaznamenává významný technologický pokrok a inovace, což vede růstu poptávky po pracovnících v tomto sektoru,“ říká Anna Kevorkyan, ředitelka pracovního portálu JenPráce.cz.

V chemickém průmyslu roste podíl hi-tech výroby i zpracování dat. To následně vede k investicím do laboratoří a špičkového vybavení, což následně zvyšuje nároky na kvalifikované pracovníky schopné obsluhovat moderní zařízení a řídit nové výrobní procesy. „Stejně tak se vyvíjí nové technologie, třeba biotechnologie, a inovativní materiály jako jsou například nanomateriály, což rozšiřuje obor chemie o specializované výzkumné segmenty, kde je poptávka po expertech obzvlášť vysoká,“ dodává Kevorkyan.

Nástupní mzdy ale nerostou jen kvůli momentálnímu boomu. „Řada zaměstnavatelů se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných uchazečů, zejména v technických a přírodovědných oborech. Trh práce proto na omezenou nabídku reaguje zvýšením mezd, aby přilákal více zájemců a udržel si kvalitní zaměstnance,“ popisuje Anna Kevorkyan.

S tím souhlasí i Tomáš Jurčík. „Pokud v oborech příbuzných chemii dochází k růstu mezd, může to souviset s obecným trendem růstu ve výrobních společnostech. Nejvíce si polepší technické provozní pozice (4,7 %) a specialisté (4,6 %), kteří jsou na trhu dlouhodobě nedostatkoví,“ říká.

V tomto duchu proto rostly nástupní platy nejen chemikům, ale také potravinářským technologům či laborantům. Například zaměstnanec na pracovní pozici chemika měl podle portálu JenPráce v roce 2023 nástupní mzdu 31 900 Kč. V loňském roce však nástupní mzda vyrostla o 31,2 % na 41 800 Kč.

Podle Comp&Ben Asociace však letos navýší mzdy o více než šest procent pouze asi sedmina firem, a to na mzdovém trhu obecně. „Vyšší nárůsty se budou týkat zejména specializovaných technických pozic a vybraných IT odborníků, kteří jsou klíčoví pro digitalizaci a implementaci nových technologií. Pokud by takové pozice byly zastoupeny i v chemickém průmyslu a příbuzných odvětvích, lze očekávat obdobné navýšení i zde,“ dodává Tomáš Jurčík.

Absolventů chemických oborů je v České republice výrazný dostatek. „Dá se také předpokládat, že některé špičky v oboru vezmou nabídku práce v zahraničí. Problém začíná samozřejmě už u atraktivity těchto oborů pro studenty,“ myslí si Anna Kevorkyan.

A ne všichni vystudovaní chemici se svému vystudovanému oboru věnují. A pokud ano a zůstanou v Česku, velmi často pracují ve státní sféře. „Typicky chemici jsou hodně zaměstnávaní ve státních organizacích s platy danými tabulkami. Za zvýšením odměny mohla být i snaha soukromého sektoru tyto zaměstnance přetáhnout,“ myslí si Kevorkyan.

O něco méně, avšak stále výrazně poskočila také nástupní mzda potravinářských technologů. Oproti roku 2023 se nástupní mzda zvýšila v průměru o 7 900 Kč. U laborantů došlo ke zvýšení v průměru o 7 000 Kč. „Jak dopadne rok 2025 ještě nevíme, lze ale očekávat, že po profesích v technických a přírodovědných oborech bude stále poptávka, která bude tlačit na výši mezd. Stejně tak nečekáme nějaké skokové navýšení kvalifikovaných zaměstnanců, které by na pracovním trhu snížilo tlak na výši odměny,“ uzavírá Kevorkyan.